Influenser Jovan Radulović Jodžir našao se u centru skandala kada su eksplicitne fotografije njegove supruge Irene dospele u javnost. Par se nakon ovoga oglasio i demantovao da se razvode.

Inače, Jodžir dospeo u centar medijske pažnje kada je postao kandidat na predsedničkim izborima u Crnoj Gori i uzeo 25.272 evra.

Novac stavio u džep

Naime, kako su pisale "Vijesti", Radulović je prijavio da je tokom kampanje potrošio 485 evra, od ukupno 25.272 evra koliko je iz budžeta dobio za kampanju. Jodžir je tako profitirao, i to pozamašnu sumu novca, jer ostatak nepotrošenih sredstava neće morati da vrati u budžet. Do ovih informacija je došla Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), koja je analizirala izveštaje o finansiranju izborne kampanje za predsedničke izbore u Crnoj Gori 2023. godine. U toj trci je, inače, učestvovalo sedam kandidata.

Radulović je, inače, Državnoj izbornoj komisiji (DIK) predao 13.228 potpisa podrške za kandidaturu, od čega je bilo validno 8.614. On je u prvom krugu predsedničkih izbora osvojio 0,76 odsto, odnosno 2.574 glasova.