Foto: Preent Screen

Porodica Lazić, kao i brojni prijatelji i poznanici, neutešni su zbog ovog preranog gubitka.

Dragan je važio za talentovanog pevača, prepoznatljivog po osmehu i dobroti koju je nesebično delio sa svima oko sebe.

Nakon sahrane, Darko se oglasio na Instagramu i podelio emotivan snimak svog brata Dragana kako peva, uz dirljivu poruku koja je rastužila mnoge njegove pratioce.

Svaka reč i ton na snimku odjekivali su njegovom dušom, a emocije su bile neizmerne.

Darko Lazić podelio emotivni snimak svog brata

- Mili moj - napisao je Darko kratko uz snimak.

Iako se Dragan bavio muzikom, nikada se nije eksponirao u medijima, nastupajući uglavnom na privatnim proslavama i lokalnim događajima.

Bajkeri ga prate do večne kuće

Podsetimo, njegovi prijatelji iz bajkerskog kluba, ne mire se sa činjenicom da su izgubili jednog člana, a na večni počinak odlučili su da ga isprate, tako što će njegov kovčeg pratiti kolona bajkera na motorima.

Danas u porodičnoj kući u Brestaču svaki trenutak je bolan i izaziva tugu kako među prisutnima, tako i u javnosti. Darka je potpuno slomio trenutak kada su prijatelji stradalog Dragana doneli njegov štap za pecanje, čega je takođe bio veliki ljubitelj, a trenutak kada se pojavila nepregledna kolona bajkera, potpuno je slomio sve.

Neutešni brat, kada je video kolonu bajkera, zajecao i izgovarao: Ode mi brat, ode duša mojqa. Šta ću ja sad? Nema meni više života - jecao je Darko.