Pevačica, Milena Ćeranić je otvoreno priznala zbog čega se pobesni kada joj neko savetuje da rodi dete.

Milena, koja je nakon sedam godina psihoterapije prešla na seanse teta hiling, u više navrata govorila je o svom stavu prema majčinstvu i partnerskim odnosima, ističući da ne pristaje na društvene pritiske i nametnute rokove kada je u pitanju rađanje dece.

Ona je otkrila da odavno burno reaguje kada joj neko sugeriše da žena "mora što pre da se ostvari kao majka", naglašavajući da je takva vrsta komentara kod nje izaziva nervozu i revolt.

- Kad mi kažu "Šta te briga, rodi sebi jedno dete", pa pobila bih ih! Ja nemam ništa protiv toga da neko ko to želi, sebi rodi dete. Uopšte ne mora da znači da sam ja upravu, ali to je moje viđenje. Nemojte meni da pričate da je najbitnije da ja sebi rodim jedno dete jer je meni najbitnije da imam kvalitetnu i stabilnu osobu, koja će to isto dete da odgaja i da ga odgajamo, iako možda ne budemo zajedno, u najvećoj ljubavi - rekla je Milena Ćeranić za jednu regionalnu televiziju.

Bivši partneri je varali

Podsetimo, Milena je nedavno govorila o bivšim partnerima i otkrila da su je svi varali.

- Bila sam prevarena u ljubavi milijardu puta. Svi partneri sa kojima sam bila su me varali, svi do jednog. Prelazila sam im preko toga zato što sam ih volela. Problem je u tome što ja u vezi dajem celu sebe, a oni ne veruju da mogu da prestanem da ih volim, da mogu da ih ostavim i odem. I ne znam koji im je bio đavo da ispipavaju granice moje tolerancije - ispričala je pevačica.