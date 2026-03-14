Pevač Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, posle mnogo vremena je progovorio o razvodu od koleginice Jovane Pajić. On je rekao da je jako teško podneo trenutak kada je Jovana sa ćerkama napustila porodični stan u kojem su do tada zajedno živeli.

Sale je rekao da je tada završio u Hitnoj pomoći, te da je zvao porodicu da bude uz njega i pomogne mu da prebrodi težak period.

- Završio sam u Hitnoj... Bilo mi je jako loše. Zapravo, sve mi je delovalo nestvarno. Bilo mi je baš teško i morao sam da pozovem roditelje da dođu po mene jer sam već bio flipnuo. Bio je to zaista težak trenutak. Ljudi kažu da je to mala smrt. Ko je prošao kroz to i ko je voleo, verujem da vrlo dobro zna o čemu govorim - prisetio se on, pa nastavio:

- Uopšte nisam znao gde se nalazim, kao da mi je mozak "prošištao". Nisam mogao da shvatim šta ćemo sada raditi sa decom. Razmišljao sam: "Čoveče, šta će biti sa mojom decom?" Moji mama i tata su, evo, 43 godine zajedno, prošli su kroz svašta, mnogo toga prećutali i izdržali. A ja sad tu nešto idem i ostavljam decu.

"Povredili smo jedno drugo"

Podsetimo, Sale je rekao i da su on i Jovana pokušavali da spasu brak, a priznao je i da su mnogo povredili jedno drugo.

- Jovana i ja smo jedno drugo povredili u životu više puta, što je i normalno, ali povreda je oproštena i nemam više nikakvu povredu u srcu sa njene strane koju nosim, jer je sve oprošteno što se tiče meni. Kažem ti jeste me povredila, ali oprošteno je. Bilo je veliko neko magnovenje, ne znam to je sve bilo jako čudno u momentima rastave. Probali smo da damo šansu - rekao je on za "Hype Tv".

