Hrvatski pevač Toni Cetinski je pre par dana zgranuo javnost naprasno otkazavši konert u Novom Sadu zakazan za 8. mart na sam dan koncerta, pod uticajem onih koji su navodili sramne tvrdnje - da je Spens navodno tokom devedesetih bio logor za Hrvate.

Podsetimo, izvesne grupe ljudi i veterana iz Hrvatske apelovali su na Tonija Cetinskog i Jakova Jozinovića da otkažu svoje koncerte u novosadskom Spensu pod skandaloznim obrazloženjem, a dok je Toni svoj otkazao, njegov mlađi kolega imao je drugačije planove, pa je tako odlučio da koncert održi, čime je izbegao i potencijalne probleme vezane za predstojeće koncerte u Beogradu.

Obratio se Jakovu

Sada je Toni odlučio da se obrati svom mladom kolegi pred koncert na Spensu poželevši mu puno sreće te je na svom storiju objavio njihovu zajedničku sliku i napisao:

- Svi smo jednom bili mladi pevači koji su sanjali veliku pozornicu. Drago mi je videti mlade ljude koji žive za glazbu. Jakove, želim ti srećan koncert i puno lepe energije publici u Novom Sadu. Na kraju uvek pobedi muzika - napisao je on u svojoj objavi.

Objavu je pratila pesma "Show must go on", odnosno "Šou mora ići dalje".

Pitanje je, samo, kome je ovo tačno šou?

