Velika hala novosadskog SPENS-a ove subote je popunjena do poslednjeg mesta na dugoočekivanom koncertu regionalne muzičke zvezde Jakova Jozinovića. Mladi pevač nastupa pred hiljadama obožavalaca u okviru svoje turneje „Ja za čuda letim“, a ovo je njegov prvi veliki koncert u Srbiji.

Ime Jakova Jozinovića poslednjih meseci izaziva oduševljenje širom Balkana. Milioni pregleda i strimova, rasprodate dvorane i sve brojnija publika doveli su mladog izvođača u retku poziciju za nekoga ko je tek na početku karijere.

Za koncert u Novom Sadu dopremljena je dodatna scenska i tehnička oprema iz inostranstva, pa publika u SPENS-u ima priliku da uživa u snažnom audio-vizuelnom spektaklu koji prevazilazi format klasičnog pop koncerta.

Koncert je otvoren pesmom „Polje ruža“, a uz energičnu podršku benda sa 11 članova, atmosfera je ubrzo dostigla vrhunac uz hitove „Ljubi se istok i zapad“, „Živiš u oblacima“ i „Da l’ si sretnija“. Publika je posebno emotivno reagovala na pesmu „Ja volim“, koja je već postala jedan od zaštitnih znakova mladog pevača.

Ipak, koncert u Novom Sadu samo je deo šire priče. Ogromno interesovanje publike za Jakova Jozinovića u Srbiji već je donelo impresivan rezultat - čak šest rasprodatih koncerata u beogradskom Sava Centru od 27. marta, čime se mladi izvođač svrstao među retke umetnike koji su u ranoj fazi karijere uspeli da okupe tako veliku publiku.

Upravo zato njegovi koncerti nisu samo muzički događaji, već i trenutak u kojem publika ima osećaj da prisustvuje rađanju velike muzičke zvezde za sve generacije.

