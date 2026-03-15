Pre nekoliko godina pevačica Sandra Afrika je bila predmet velike istrage oko utaje poreza jer se hvalila ogromnim bogatstvom.

Poreska uprava je tada pročešljala estradu kako bi se utvrdilo poreklo imovine, kao i to da li se za nju plaća porez.

Baba i deda 40 godina u Nemačkoj

Tada je ostala upamćena i čuvena izjava Sandre Afrike da joj je jahtu kojom se hvalila kupila - baba, kao u automobil marke mercedes i stan u Monte Karlu.

Nakon što su se mnogi pitali odakle babi penzionerki novac za skupocene stvari, pevačica je rešila da objasni.

- Moji baba i deda su 40 godina u Nemačkoj. Žive tamo, rade tamo. To su mamini roditelji i mamin rođeni brat. Svi su tamo, tako da ne vidim problem zbog toga što sam rekla da je meni baka kupila automobil i ostavila stan u Monte Karlu - rekla je Sandra Afrika u emisiji "Ekskluziv" na Prvoj srpskoj televiziji.

"To je Mikišina jahta"

Sandra Afrika je otkrila da jahta zapravo nije u njenom vlasništvu, već da se samo našalila tom izjavom.

- Mislim da jesam bakina miljenica, to sam se ja našalila jednom prilikom. Ovaj brod je čuveni Mikišin brod, od mog menadžera. Tu provodimo vreme kada sam u Crnoj Gori. Nemam vremena za odmor, nastupam stalno.

Digla cenu

Podsetimo, Sandra je postala poznata javnosti kao plesačica Mileta Kitića, a zatim je započela pevačku karijeru.

Ovako je Sandra izgledala nekada:

- Kada privučeš toliku masu, naravno da ti se podigne cena - rekla je jednom prilikom.