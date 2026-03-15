Dragan Lazić, rođeni brat Darka Lazića, koji je poginuo 11. mart u saobraćajnoj nesreći, sahranjen je u petak na seoskom groblju u Brestaču, a bol i tuga u njegovoj porodici ne jenjavaju.

Na sahrani je bila i Marina Gagić, bivša verenica Darka Lazića, koja je sa Draganom bila u dobrim odnosima. Dan nakon nesreće došla je u Brestač kako bi izjavila saučešće porodici i pružila podršku pevaču, a potom je prisustvovala i sahrani.

Marina je sada na Instagramu objavila ranije snimljen video sa Draganom. Snimak je nastao na jednom njegovom nastupu. U jednom trenutku on joj prilazi i peva na uvo, dok se ona smeje.

Video je objavila u crno-belom tonu i dodala stiker crnog srca.

Podsetimo, telo pokojnog Dragana Lazića dovezeno je u porodičnu kuću u četvrtak, 12. marta. Brojni prijatelji su se okupljali kako bi se oprostili od svog druga, koji je stradao u 33. godini kada se svojim motorom sudario sa automobilom na putu za Šabac. Vozač automobila je priveden, a istraga je u toku.

Ovako je došlo do nesreće

Kako se saznaje, do nesreće je došlo kada je vozač automobila "citroen" V.K. (62) vozio iz pravca Šapca i vršio skretanje ulevo na sporedni put. On je presekao put vozaču motocikla "suzuki", nemačkih tablica, kojim je upravljao Dragan Lazić (32), koji je išao iz smera Valjeva ka Šapcu. Dragan je tokom transporta u Dom zdravlja u Vladimircima preminuo.

U "citroenu" je na mestu suvozača bila osoba M.K. (60 godina), koja je prevezena u bolnicu u Šapcu.

Nesreća u kojoj je stradao Dragan Lazić dogodila se oko 17 časova na putu Šabac-Valjevo u mestu Belotić.

Poginuo nakon druženja sa bratom

Dragan Lazić poginuo je vraćajući se svom domu nakon vremena provedenim sa bratom Darkom. Dragan je poginuo vraćajući se kući, posle sudara sa putničkim automobilom.