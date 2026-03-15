Od koncertnih bina do političkih frontova – estrada Balkana kao da je postala produžena ruka politike. Da li pevači danas pevaju za publiku ili za političke kampanje? Ko režira ovu opasnu igru u kojoj muzika postaje političko oružje?

Pevač Toni Cetinski izjavio je i da su on i njegova porodica suočeni sa pretnjama smrću nakon što je otkazao nastup u hali Spens u Novom Sadu. Informaciju o pretnjama Cetinski je podelio putem komentara na društvenim mrežama, ali nije precizirao ko mu preti niti na koji način.

"Svesno sam sebi zatvorio vrata zbog kojih sam se pokajao što sam ih ikada i otvorio. Teško da ću nakon svega ikada više poželeti tamo da kročim. Pretnje smrću meni i porodici samo ću marljivo prikupljati i prijavljivati nadležnim službama", naveo je Cetinski na Fejsbuku.

U emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović gosti su bili Dejana Kljajić, novinarka, Andrijana Arnautović, SRS, Milena Videnović, estradni novinar i Srdjan Zelenbaba, novinar i voditelj na Kurir televiziji.

- Toni Cetinski je jednom prilikom rekao da njegova noga više nikada neće kročiti u Srbiju i da se kaje što je ikada nastupao u Srbiji, to je veoma teška rečenica i mnogo toga govori. On je skoro otkazao koncert i smatram da tu postoji neka mnogo dubljda pozadina koje kao navodno nisu prodate, on je voljen pevač u Srbiji i nastupao je i na događajima a ne samo na koncertima - rekla je Videnović.

Zelenbaba smatra da je tužno što "note" danas nose teret istorije i teret nacionalnosti.

- Možda je ucenjen i možda zaista tu stoji nešto dublje iza otkazivanja koncerta, neverovatno mi je da je otkazao koncert na dan dešavanja i samo nekoliko sati pre samog koncerta. Nešto tu "smrdi". Toni je sa svojom izjavom učestvovao u širenju mržnje između naroda. Ja više nikome od njih ne verujem i ne znam ko će sledeći nas da izda - navodi Zelenbaba.

"Pevači koji se slušaju u Srbiji pevali su i na godišnjici Oluje"

Kako kaže Kijajić, Toni ali i Severina podržali su blokadere iz Srbije. Oni su njemu poslali poruku koju je on podelio a u toj poruci je stojalo kako je on dobar čovek i kako je podržan u Beogradu. Tu poruku mu je poslala jedna blokaderka koja je odbojkašica ali i jedna od najvatrenijih protestanata.

- Mnogi pevači koji se slušaju u Srbiji pevali su i na godišnjici "Oluje" kada su Srbi ubijani i prognani, oni sada ne dižu glas na ono što se dešava u Hrvaskoj, Srbi tamo više ne smeju da imaju spomenike na ćirilici, to je nešto što povređuje njihova osećanja ali ih ne zanima da li to što oni rade povređuje naša osećanja. Oni rado dolaze ovde i onda odlaze tamo i glume žrtve - dodaje Kijaić.

Ona smatra da ne smemo nikada da zaboravimo istoriju, Oluju, Bljesak i Jasenovac odnosno prvi dečiji logor.

Kako kaže Kijaić. pojedini Srbi nažalost zaboravljaju to i pokušavaju da nas predstave kao da smo građani drugog reda, da ne smemo da volimo svoju državu i pamtimo njenu istoriju.

"Toni Cetinski možda ima razumevanja prema srpskom narodu koji je prognan iz Hrvatske"

- Kada pogledamo ono što je Toni Cetinski izjavio, možda on ima razumevanja prema srpskom narodu koji je prognan iz Hrvatske i koji je tu našao spas jer je Spens zaista bio jedan prihvatni centar. Možda se on na taj način izvinjava srpskom narodu zbog svega što su nekada davno Ustaše počinile - rekla je Arnautović.

Kako ona kaže, važno je ipak i znati šta su pevači radili ranije, navodi da je Severina pevala na koncertu podrške Franji Tuđmanu 90-tih godina.

- Nju je u početku upravo to proslavilo a kasnije naš narod koji je slušao njegove pesme, Toni Crtinski se izjašnjava kao Hrvat, i kao Jugosloven, njega je proslavio Željko Joksimović. Ja nisam sigurna zašto je on upravo njega pozvao. Možda smo pogrešili kao građani kada podržavamo ljude koji koriste našu zemlju samo kako bi došli do materijalnih bogatstava - dodaje.

Smatra da ne smemo da podržavamo ljude koji imaju mržnju prema našoj državi i narodu.

- Moramo da naoružavamo našu zemlju kako bi poslali poruku zapadu, NATO-u ali i militantnim frakcijama iz okruženja. Srbija bi mogla da razmisli i o pravljenju nuklearnog oružja i trebamo da postanemo jedna sila na samom Balkanu. Mi nemamo negativan odnos prema drugim verama ali moramo da se zaštitimo svakako - rekla je Arnautović.

