Pred rasprodatom velikom halom SPENS-a, Jakov Jozinović održao je svoj prvi veliki koncert u Srbiji i publici priredio snažan koncertni spektakl koji je potvrdio zašto se poslednjih meseci sve češće govori da je pred njim velika muzička karijera.

Nezaboravna noć

Uz bend od 11 muzičara i dodatnu scensku i tehničku opremu dopremljenu iz inostranstva, publika u Novom Sadu uživala je u audio-vizuelnom šou programu i hitovima poput „Polje ruža“, „Ljubi se istok i zapad“, „Živiš u oblacima“, „Da l’ si sretnija“ i „Ja volim“, koja je izazvala posebno emotivne reakcije publike.

Jedan od vrhunaca večeri bio je dolazak specijalnog gosta - muzičke zvezde Saše Kovačevića. Njih dvojica su zajedno izveli njegov veliki hit „Jedina si vredela“, što je publika ispratila gromoglasnim ovacijama.

Odgovor Senidi

Publiku je posebno iznenadio trenutak kada je Jozinović odgovorio na izazov koji mu je nedavno uputila Senidah. Naime, ona je kroz šalu poručila da će snimiti duet sa njim ukoliko na svom koncertu izvede njen hit „Replay“. Jozinović je taj „zadatak“ prihvatio i upravo u SPENS-u otpevao ovu pesmu, što je publika dočekala uz veliko oduševljenje.

Poseban poklon publici

Tokom večeri premijerno je izveo i dve nove pesme – „Stol za dvoje“ i naslovnu numeru turneje „Ja za čuda letim“, koje će uskoro dobiti i studijsko izdanje.

Poseban emotivan trenutak dogodio se kada je na binu pozvao devojčicu Unu iz Novog Sada, koja je u publici bila sa gipsom na ruci. Pevač je kratko porazgovarao sa njom pred publikom, a zatim joj se potpisao na gips uz ovacije publike.

Veliki koncert u Novom Sadu samo je uvod u nastavak turneje u Srbiji. Ogromno interesovanje publike već je donelo čak šest rasprodatih koncerata u beogradskom Sava Centru – 27, 28. i 31. marta, kao i 1, 17. i 18. aprila.

Mladi pevač tako nastavlja da niže koncertne uspehe i potvrđuje da se na regionalnoj sceni pojavila nova zvezda čiji uspon publika prati sa velikim interesovanjem.