Slušaj vest

U rijalitiju u Šimanovcima nastao je potpuni haos danas kada je Veliki šef zadao novu igricu takmičarima "Elite 9". Zadatak je bio da izaberu tri osobe koje bi prodale prijatelje zarad kadra, a Anđelo Ranković nije štedeo Milenu Kačavendu.

1/9 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Anđelo je prvi dobio reč i podigao sve na noge prozivkama koje je uputio Kačavendi. Njegove reči su zaista bile brutalne.

- Milena Kačavenda je spremna da izda i proda svoje prijatelje zarad kadra i sve radi zarad priče. Cilj joj je da bude ona ta koja je uz glavne aktere, a onda ih prodaje i izdaje - oštro je započeo Ranković.

Pršte uvrede

Kačavenda mu nije ostala dužna, pa je imala šta da mu odgovori. Ona se osvrnula na skandal oko trudnoće.

- To što sam izdala tebe za j**ačke poruke ili što si hteo da j**eš trudnu Milicu? - nije ga štedela pitanjem.

- Za Milicu ćeš dobiti tužbe, a mislim da je tvoje sinove sramota - zapretio joj je Anđelo.

- Nemoj ja mamu da ti diram - rekla je Milena.

Situacija je potom postajala sve ozbiljnija, a nastavila se tako što je Anđelo postao sve grublji u rečima.

- Beži blamčino, šta sam ja sebi dozvolio da mi žena od 50 godina koja se drogira i pije priča o mom k**cu - rekao joj je.

- Je l' ti videla mama k**ac? - bezobrazno je pitala Kačavenda.

- Pa, rekla si da sam incest sin - odgovorio joj je.

1/7 Vidi galeriju Svađa Milene Kačavende i Anđela Rankovića Foto: Printscreen

Milena je nastavila da u njihovu raspravu uključuje njegove članove porodice pominjajući ih.

- Ajmo kod Janjuša na pljugu, što bombice ne kažeš Asminu šta imaš. Je l' si pitao mamine drugarice da li vole prav ili kriv? - nastavila je.

Anđelo je pokušao da se skloni iz sukoba, međutim, ništa se nije smirivalo i dalje, pa je nastavio da joj odgovara.

- Tvoje psihičko stanje neću komentarisati. Dača je kao Milena Kačavenda spreman da proda svakog zarad kadra, ali za razliku od Milene on to i kaže glasno i jasno - rekao je.

- Ermano, sad pokaži kako se živi u rijalitiju dok ti Lavice ne šalju vince. Nemoj više da piješ utorkom jer se teturaš - Milena je ovim aludirala na njegovo ponašanje tokom žurki.

- Ti si meni našla da pričaš o alkoholu, mentolko jedna, ti si se valjala ovde svaki utorak - urnisao ju je Anđelo.

- Puši***eviću jedan klasičan - psovkom je završila Kačavenda.

1/4 Vidi galeriju Anđelo Ranković Foto: Boba Nikolić

Umešao se Dača

Dača, kog je Anđelo maločas pomenuo, umešao se u razgovor, pa rekao Rankoviću sledeće.

- Anđelo ne zaboravi da se bliži kraj rijalitija i tvoj zauvek kraj u rijalitiju - izjavio je.

- Smešan si kao crtani film - uzvratio je Anđelo.

Na samom kraju svog izlaganja, Anđelo Ranković je zatvorio krug nominacija poznatim imenom.

- Osoba broj tri je Ivan Marinković kao i uvek, da ispoštujemo tradiciju. Smatram da si Ivane hteo kadar preko Aneli i to je to - zaključio je Anđelo.