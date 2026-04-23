Anđelo Ranković je godinama važio za kralja beogradskog noćnog provoda, ali čini se da je toj eri došao kraj. U iskrenom razgovoru sa cimerom Urošem otvoreno je priznao da ga noćni život više ne privlači, te otkrio čime planira da se bavi nakon izlaska sa imanja u Šimanovcima.

Foto: Printscreen YouTube

Posebno je iznenadila informacija da je Anđelo u tajnosti završio visoko obrazovanje, i to za jedno od najplaćenijih zanimanja u Srbiji.

- Tek sam završio master u septembru pred ulaskom. U Srbiji je jedna od većih plata IT sektor - otkrio je Ranković i dodao da odmah po završetku rijalitija planira da se baci na posao u ovoj struci.

- Hteo sam da tražim praksu, odmah ću da nastavim čim izađem. U IT sektoru se plate kreću od 1.000 do 1.500 evra, a sa iskustvom dostižu i nekoliko hiljada evra - rekao je Anđelo.

Iako ga mnogi pamte i kao masera, Ranković nema nameru da se vraća tom poslu. Kako kaže, zarada je previše mala, a posao iscrpljujući.

- To je presmešno mala plata u Srbiji. To je fizički posao, nije lako uopšte, teško bre, umaraš se, ruke te zabole - bio je iskren Anđelo.

Ipak, prisetio se i svojih starih ambicija: "Pre 15 godina sam maštao da otvorim salon za masažu samo za žene. O, to bi svaki dan bio pun!".

Odustao od posla sa nekretninama

Pored IT sektora, Ranković sprema i neverovatne biznise koji nemaju nikakve veze sa njegovim dosadašnjim životom. Otkrio je da se okreće obnovljivim izvorima energije!

- Sa drugarom imam neke veze sa ovim nekim solarnim panelima... Tu mogu ozbiljne pare - naglasio je Ranković.

Pored toga, planirao je da uđe u milionski biznis sa nekretninama. Prvobitna ideja mu je bila izdavanje vikendica, za šta je već počeo da gleda placeve i bio spreman za ogromna ulaganja: "Treba da uložim 100.000," priznao je Anđelo.

Ukoliko ostane u ugostiteljstvu, u obzir dolazi samo jedna opcija, koju planira sa svojim kumom: "Otvorio bih samo neki dnevni lokal, što radi do 11, 12 uveče i bez muzike."