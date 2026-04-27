Pop diva Jelena Karleuša pojavila se na snimanju muzičkog takmičenja "Pinkove Zvezde“, gde je pred novinarima prokomentarisala navode o obezbeđenju Svetlane Ražnatović koje je, kako se pisalo, gledalo emisiju "Pinkove Zvezde"

Na pitanje novinara, Karleuša je dala svoj komentar u svom prepoznatljivom stilu, ističući da u svemu vidi i dozu ironije, ali i poruku o međuljudskim odnosima.

- Videla sam, meni je to slatko. Želim da joj poručim da ima milosti prema tim momcima. Mada sam čula da im je dala otkaz, tako da ako je to stvarno tako, evo ja im nudim posao, kod mene uvek mogu da se zaposle. To je toliko ružno, ta sujeta, baš bezveze. Nema potrebe za tim, s obzirom na to da su ‘Pinkove Zvezde’ najgledanije“, izjavila je Jelena.

Njena izjava izazvala je pažnju javnosti, jer je pevačica još jednom bez zadrške prokomentarisala dešavanja na estradi i odnose među kolegama.

Pohvalila Cecu

Podsetimo, muzička diva Jelena Karleuša u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde" javno je pohvalila pesme Svetlane Cece Ražnatović, sa kojom je godinama na "ratnoj nozi".

- Ako sam ja dala, ja teška srca dam "da" na Cecinu pesmu… bilo je falša, ali si tu pesmu donela,osetila sam je, imala si izraz. Izgledaš maestralno, šminka, frizura, haljina, ponašanje, zvezda. Pod dva, prva pesma, Cecina pesma, moraš da budeš stvarno ludilo da bih pritisnula "da". Bilo je stvarno dobro doneseno, j*bao intonaciju ako to osetim.

Šta god mislila o Ceci, ona ima velike pesme. Marina Tucaković joj je pisala strašne pesme i ovo je jedna od njih. Ti si je donela… Kad se završi ovo takmičenje, setiću se tebe, a malo je ljudi za koje to mogu da kažem. Volela bih da tebi život donese to da budeš velika zvezda - poručila je Jelena takmičarki koja je nastupala.

