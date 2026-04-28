Severini već mesecima definitivno ne cvetaju ruže na poslovnom planu!

Hrvatskoj pevačici, koja je u poslednje vreme više politički aktivna nego što se bavi svojim primarnim zanimanjem, karijera polako doživljava sunovrat.

Njeni koncerti se u poslednje vreme održavaju mahom u polupraznim dvoranama, a neki od njih se i otkazuju i pomeraju za nekoliko mesec zbog izuzetno loše prodaje ulaznica.

Poslednji u nizu takvih primera je i njen veliki solistički koncert "Ja samo pevam", koji je trebalo da održi sredinom aprila u Skoplju, u Sportskom centru "Boris Trajkovski", koji može da primi oko 10.000 posetilaca.

Kako saznajemo od izvora iz Severne Makedonije, interesovanje za ovaj koncert u okviru njene aktuelne turneje je bio ispod svakog očekivanja, pa su organizatori doneli odluku da ga pomere za decembar.

Iako na estradi vlada nepisano pravilo da su za otkazivanje koncerata ili nastupa uvek krivi "tehnički razlozi", organizator je ovog puta bio vrlo jasan u svom saopštenju koje se tiče Severininog koncerta u Severnoj Makedoniji.

- Događaj Severina, zakazan za 18. april, odlaže se za 5. decembar 2026. Želeli bismo da naglasimo da ovo nije izolovan slučaj, već deo šireg pomeranja više koncerata u okviru turneje, s ciljem potpunog oporavka i kvalitetne realizacije nastupa - navodi se u saopštenju organizatora na sajtu gde su mogle da se kupe ulaznice.

Da je Severina u ozbiljnom problemu što se tiče posla, ali i da joj popularnost polako opada jer već dugo nema hit, primetila je i publika, ali i korisnici društvenih mreža. To je bio slučaj i s njenim koncertom koji je prethodnog vikenda imala u Mariboru, u Sloveniji.

- Svuda je pukla. Bavljenje politikom puno košta! Bila je žurka sinoć na Severini. Očekivao sam više ljudi. Izgleda u Mariboru više vole Cecu - glase samo neki od komentara na Iksu.

Do pevačicinog komentara nismo uspeli da dođemo.

Severina doživela fijasko u Podgorici

Veliku pažnju u negativnom smislu u medijima je privukao i nedavni Severinin koncert u polupraznoj dvorani u Podgorici, gde je takođe doživela debakl.

Ona je tada, na Dan zaljubljenih, održala koncert, koji je bio najavljivan mesecima. Ipak, sudeći po snimcima i komentarima na društvenim mrežama, hrvatska pevačica je i u glavnom gradu Crne Gore doživela debakl, pa je u hali koja prima oko 2.500 ljudi na njenom koncertu bilo manje od 500 posetilaca.

Kako je tada moglo da se vidi na fotografijama, sve tribine su bile prazne, a u donjem delu je bilo još mnogo slobodnog mesta za stajanje.

Pevačica je i pored loše posete delovala raspoloženo, a u jednom trenutku je i sišla među publiku, što je izazvalo opšte oduševljenje kod malobrojnih devojaka koje su ostale do kraja koncerta u Podgorici.

Podsetimo, malo pre početka ovog koncerta, Aca Lukas je objavio video iz Podgorice u kojem je sarkastično komentarisao Severinino gostovanje u Podgorici.

- Prolazim kroz Podgoricu, jer sam se video s nekim prijateljima koji mi kažu da poslednjih dana cela Podgorica priča o tajnoj specijalizovanoj grupi kauboja koji su došli direktno iz Teksasa i hvataju ljude lasom i teraju ih na večerašnji koncert u nekoj sali gde peva velika zvezda. A ovi su kauboji došli jer se nedeljama traži ne karta više, nego manje. Ja pozivam ljude koji neće uspeti da uđu kod mene na nastup da odu do te sale, tamo će ih sigurno primiti - rekao je tada pevač..

Lukas je tokom snimka pomenuo i ime dvorane u kojoj je nastupala Severina, pa je sve jasno ukazivalo da pevač sarkastično priča o njoj.

