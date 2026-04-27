Pevač Darko Lazić otvoreno je govorio o privatnom životu, osvrnuvši se na bivšu suprugu, bivšu verenicu, ali i sadašnju suprugu.

Dotakao se i teške saobraćajne nesreće koju je preživeo, kada su mu lekari davali svega dva posto šanse za oporavak. Tom prilikom prisetio se i emotivnog trenutka kada mu je tadašnja verenica donela fotografiju ultrazvuka, nakon čega je, kako kaže, izgovorio: „Nije mi vreme, moram da živim“.

Lazić je progovorio i o smrti oca, ističući da ga i danas prati osećaj griže savesti zbog svega što se dogodilo.

Ljubavni život

Mnogo toga o ljubavnom životu Darko Lazić i njegovim odnosima sa bivšom suprugom i nekadašnjom verenicom pisalo se u domaćim medijima, a pevač sada ističe da je sa svima ostao u korektnim i dobrim odnosima.

Ana Sević, majka Darkove najstarije ćerke Lorene, bila je njegova partnerka gotovo pet godina, a njihova veridba u Parizu ostala je upamćena kao poseban i emotivan trenutak u njihovoj vezi.

- Mi smo u veoma dobrim osnodima i Ana i ja, a i moja Katarina i Anin suprug. Mi idemo zajedno na letovanje mi se jako lepo družimo, idemo jednom drugom i na slavu - kaže Darko, pa nastavlja:

"Ophodi se prema mom detetu kao da je njegovo"

Pevač je malo dublje objasnio njihov odnos, budući da je nesvakidašnji na Balkanu. Podsećamo, Darko je skoro sa Aninim suprugom Danijelom putovao. Pogledajte fotografije u galeriji.

- Znate kako ja to gledam taj čovek se ophodi prema mom detetu kao da je njegovo dete. Moje dete je jako srećno sa njima i on je veoma dobar, inteligentan i pametan čovek, on je jedan veliki biznismen pre svega i čovek je ostvaren na svim poljima mogućim u svom životu. Moje dete njega voli, on se ponaša prema njoj kao prema svom detetu, a Ana je jedna jako inteligentna i pametna osoba isto - objašnjava Lazić.

Razvod od Ane

Iako su imali skladan brak, Darku i Ani je u jednom momentu sve počelo da se menja, pa su na svoju ljubav stavili tačku.

- Za svađaju je potrebno dvoje kao i za sve pa i za problem. Ana i ja smo osobe koje se nikada nisu nešto svađale. Živeli smo u tako lepoj, divnoj ljubavi, mi smo veoma lepo živeli i slagali se i sve, jednostavno, kao što ste rekli uđeš mlad u estradu i to je jedna mašinerija koja povlači i lošu stranu i loše ljude i tu se mnogo ljudi i mešalo i mnogo je svega tu bilo. Da ne bi došlo do nekog konflikta velikog do neke velike svađe i ja i Ana smo odlučili lepo da se raziđemo kao ljudi jer jednostavno, mnogo je toga... Mnogo je tenzija rasla - istakao je Darko.

O alkoholu i psihoaktivnim supstancama

Darko Lazić je, kako se navodi, voleo kafanu, žene, kao i povremeno alkohol i psihoaktivne supstance, na šta je pevač kratko odgovorio i nastavio da iznosi svoj stav o navodima koji su izrečeni na njegov račun.

- Moram da priznam, sve je to uticalo i na naš razvod i na naše razilaženje. Ja to ne mogu da krijem, to je jednostavno tako. U tom vremenu sam bio neodgovoran i mislim, to svi znaju, jednostavno to su te neke godine, veoma mlad sam ušao u sve i uvek ću da stanem iza toga ko god kaže da ga ne ponese slava, ponese itekako - iskren je Lazić.

"Nijedno dete nisam napravio bez ljubavi"

Sve Darkove velike ljubavi rezultirale su detetom, a on na to kaže:

- Ja mnogo volim decu i ja nijedno dete nisam napravio bez ljubavi. Moja deca su rođena iz ljubavi i to su najlepša deca na svetu. Kažem opet, nije uspelo, nije uspela ta ljubav da se održi ali je dete napravljeno iz ljubavi obostrane i jedno i drugo i to mogu da garantujem da je tako. Nego opet se vraćamo na ono moje, ne volim puno da pričam da sam kriv ali tako je. Ali, koliko sam i ja toliko ima i sa jedne i sa druge strane. Niko nije svetac, niko nije sjajan i bajan, svi imamo neke svoje mane i vrline i greške u životu, opet kažem, s jedne strane jesam, s jedne strane ne, ali uglavnom što je meni najbitnije jeste da su moja deca rođena iz ljubavi i napravljena iz ljubavi. Marina je došla posle Ane, ja sam inače osoba koja ne voli da bude sama, ja ne volim da budem sam i nikada nisam voleo veze, e sad ćemo u vezu na mesec dana, ne, ja volim kad sam s nekim u vezi da to bude ozbiljna veza i uvek sam imao ozbiljne i duge veze to svi znaju - istakao je pevač.

O Katarini: Prva ozbiljna veza

Darko i Katarina Lazić su u braku, a iz te ljubavi je nastala i ćerka Srna. Pevač priznaje da mu je Katarina prva ozbiljna veza.

- Katarina je moja prva ozbiljna veza. Ja sam tada imao 17 godina. Moja prva ozbiljna veza i duga veza je Katarina i to je neka ljubav koja je, znate ono kada ne možete da opišete šta je to nešto što postoji, osećam to nešto i to sam od prvog dana osetio sa njom i opet kažem onda sam krenuo… Mi smo bili godinu dana, godinu i nešto u vezi i onda je krenulo moje takmičenje i sve to što treba i što ne treba. Tada je mene počelo to sve da podiže i da me nosi i ja se ni sa jednom svojom devojkom ženom nisam razišao u svađi, i tada sam Katarini rekao: "Ja trenutno nisam za tebe, nisam dovoljno dobar", što jeste tako: "Ne znam da li ću biti dobar i ispravan jer ušao sam u mašineriju, ušao sam u nešto što ne znam ni sam kako ću plivati i šta će sutra da bude, ja tebe neću da povredim, mislim da je bolje da se raziđemo pa možda nekada budemo zajedno ponovo". Tako smo i završili - kaže Darko.

Katarina je i te kako bila upućena u Darkov ljubavni život.

- Ona je naravno svaku moju vezu propatila, ja nisam mnogo znao o njenim vezama ona je imala dve veze čini mi se jedan brak i dešava se posle 16 godina gde sam ja malo da kažem stao i popričao sam sa sobom, razmislio malo da li ja želim naravno posle dva moja braka, da nastavim ovako u životu, koliko može da potraje ovakav moj život ovakva moja karijera životna i video sam da to ne vodi zaista ničemu - istakao je Darko.

Saobraćajna nesreća

Darko Lazić je doživeo tešku saobraćajnu nesreću nakon koje su mu lekari davali svega dva posto šanse za preživljavanje.

O tome kako je do nesreće došlo, šta je usledilo nakon buđenja iz kome posle 23 dana, kao i koliko mu je značila fotografija ultrazvuka koju mu je tadašnja verenica donela, pevač je govorio otvoreno.

Tog dana kada se dogodila saobraćajna nesreća, Darko Lazić je, kako je naveo, bio izrazito umoran i zaspao za volanom, nakon čega je doživeo teške povrede opasne po život.

Tom prilikom zadobio je povredu glave, prelom butne kosti i rebara, kao i povrede pluća i plućnog tkiva, što je zahtevalo intenzivno lečenje i dug oporavak.

- Moj najveći problem gde nastaje potencijal problema mog je bio alkohol, a posle alkohola se onda otvaraju receptori za psihoaktivne supstanice gde ja izgubim kontrolu i gde nastaje pakao, bukvalno pakao. Gubite kontrolu nad sobom, bukvalno kao da ne pričate sa mnom nego je to neki drugi čovek. To je, ne znam kako bih to nazvao više... Sa mnom nije moglo da se priča ovako normalno i staloženo, to nisam bio ja to je bilo bukvalno 300 na sat - kaže Darko i napominje da nije pio non-stop.

Noć koja je prethodila saobraćajnoj nesreći

- Sećam se svega. Evo sada ću to da kažem prvi put javno ja to veče nisam poštovao i voleo sebe i cenio svoj život. Ja sam radio tri dana, tri noći pre toga jako sam malo spavao, ta tri dana, nisam kao što kažu bio pod supstancama, pod dejstvom alkohola, jesam, popio sam pet rakija, sećam se kao sada, kao juče, to nije količina alkohola, opet nije za volan, ali nije količina alkohola pod kojom ja ne mogu da imam kontrolu, a psihoaktivne supstance su navodno nađene, nisu nađene jer je nemoguće bilo, nemoguće je bilo tako da to ne podržavam. Ja kažem uvek, da je bilo psihoaktivnih supstanci, ja ne bih zaspao za volanom jer svi vrlo dobro znaju da to radi na nespavanje i da tu nema spavanja, da ne bih ni išao kući, kao prvo ne bih krenuo kući jer bi negde tri dana ostao, tako da od te priče... To sad javno mogu da poreknem da nije tako - prinazo je.

Darko kaže da je tada bio premoren, da ga je probudio telefonski poziv.

- Ja sam se probudio iz kreveta, telefonski poziv me je probudio da idem, nisam morao da odem, nego da ne bude šta će ljudi reći, nisam otišao, neko će se razočarati, razočaraće se prijatelj koji je dobio sina… Moja poruka je za sve mlade ljude prvo staviš sebe na prvo mesto, prvo ti, tvoj život, život je najveće bogatstvo, zdravlje i život, najveće bogatstvo na svetu, ja to mogu da kažem zato što znam kako je kada sam bio nepokretan i kada sam bio godinu i po dana u tom paklu, koliko čovek ništa ne vredi kada je nesposoban i kada je bolestan i kada nije zdrav. Zdravlje, život treba da se ceni najviše na ovom svetu jer je to najbitnije. Kada si ti zdrav, srećan, zadovoljan i uspešan u svom poslu tada je tvoja porodica stabilna i svi su oko tebe zadovoljni - ističe Darko.

Tog kobnog dana, Darko Lazić je, kako se navodi, mogao da bira između džipa i kabrioleta koji su se nalazili u dvorištu, a odlučio se za kabriolet iako je bio oktobar.

Prema njegovim rečima, izabrao je upravo taj automobil kako bi mogao da podiže i spušta krov i na taj način dobija svež vazduh, ne bi li ostao budan i izbegao umor za volanom.

- Iz tog razloga sam i krenuo tim kolima, malo krov da podignem da me ne uspava. Kada sam se vraćao prijatelj jedan je putovao sa mnom iz Šapca do Pećinaca, ja sam njega ostavio on ima svoj kamion parkiran, mi smo stvarno vozili jako sporo i ceo put lepo pričali da ne bi zaspali i sve je bilo super. U trenutku kada sam njega ostavio ja sam tada podigao krov da stignem do kuće što pre, da odspavam bar malo jer treba da idemo Marina i ja na pregled, na ultrazvuk tačnije jer nismo znali da li je trudna, da vidimo. Imali smo zakazano i ja sam tu stisnuo gas, to je tako bilo glupo s moje strane toliko nisam razmišljao u toj sekundi, toliko sam ispao sebičan da sam stisnuo gas da bih što pre stigao do kuće, a ništa mi nije značilo, deset minuta da stignem kasnije. Eto moglo je života da me košta. Stisnuo sam gas, podigao krov, a pustio grejanje u kolima, tek sam tu ispao katastrofa jer mi se i spavalo, ali mi je bilo hladno i mene je to toliko ošamutilo i uspavalo, od tog trenutka više se ne sećam ničega - ističe Darko kako je došlo do nesreće.

Buđenje posle 23 dana

- Posle 23 dana sam se probudio i pokidao sam sve sa sebe. Svaku braunilu koja je bila uključena ja sam to pokidao, nisam znao šta me je snašlo, nisam znao gde sam. Mislio sam da je košmar, da je san, nisam znao šta me je snašlo. Nisam mogao da verujem šta se dešava, a ne mogu da pričam jer sam bio intubiran, jedna ruka mi je bila vezana za krevet, jedna potpuna konfuzija, jako sam se uplašio i samo sam hteo da se probudim iz tog komšmara - priča Darko koji je želeo u tim trenucima da vidi nekog svog.

- Marinu su pustili da uđe tek posle kada sam se probudio iz kome, pa posle deset dana, da vas ne lažem i ona je ušla i donela mi je ultrazvuk i pokazala mi da je trudna. Mene je to toliko u tom trenutku podiglo mada ja sam naravno kada su mi rekli kakvo mi je stanje pre toga ja sam tu pao dosta psikički jer vidim da bukvalno nema ništa od mene pri tom su mi rekli doktori da sam dobio dva posto šansu: "U Božijim rukama si da znaš, dva posto šansu si dobio ovo kako preživiš tako će ti biti, moraš da slaviš taj dan" - kaže Darko i opisuje trenutak kada je video ultrazvuk.

Ultrazvuk

- Marina donosi ultrazvuk ja gledam i ja sam tog trenutka samo rekao: "Ja moram da preživim, ja moram da preživim", naravno i zbog svoje ćerke Lorene i zbog budućeg deteta. Ovo mi je dalo još isto još dodatnu snagu ja moram da živim, ja moram da se izborim. Ja sam u tom trenutku samo, kao da mi je neko promenio frekvenciju u glavi sa onog velikog pada ja sam počeo da se dižem. Prestao sam da se nerviram jer meni je bilo strašno što ja ne mogu da se pokrenem, ne mogu ništa bukvalno samo sam se stabilizovao i reko sam mirno, odmaraj, bez nerviranja, bez cimanja, polako svaki dan će biti sve bolji i bolji i tako je bilo hvala milom Bogu. Lekarima je bilo malo neshvatljivo pošto sam počeo u jednom trenutku da se šalim sa njima. Počeo sam da se smejem i non-stop sve nešto sve nekako pozitivno sam širio, a znaju koliko sam ovamo ugrožen. Rekao sam: "Ja ne osećam bol više, meni nije vreme, nije meni vreme, ja moram da živim". Nisam čvrst karakter ali sam veliki inat, kad se sebi zainatim za nešto mogu da se potrudim, mogu da budem itekako karakter, onda umem da budem stabilan, umem da budem smiren i staložen ranije nisam to imao moram da priznam ali što kažem kako sam počeo da uključujem malo mozak vidi se da mnogi stvari u životu mogu i na drugačiji način da se odrade - kaže Darko.

O smrti oca

Darko Lazić je kako je i sam ispričao da je išao na operaciju želuca, a u jednom trenutku je morao da bira da li će ocu platiti istu takvu operaciju ili mu više nikada neće ući u kuću.

- Ovo baš nisam nikad pričao ali hoću da ispričam. Ja sam do skoro imao tu grižu savest, imao sam osećaj krivice da ja to nisam uradio ne bi ni on, pogotovo kada sam pročitao neki komentar, ja inače stvarno ne ulazim u komentare jer svako ima pravo da komentariše kako želi u svom životu ali me onako, malo me dotaklo kada sam pročitao komentar kao: "Pa ti si ubio svog oca", kao "da nisi ti to uradio ne bi ni on". To me onako bocnulo i ja sam stvarno imao doskoro, kažem, tu grižu savest, zašto sam ja to morao, da nije video od mene... Ali, opet kada razmislim on je odrasla osoba on je sam to birao u životu - kaže Darko i naglašava da su se i majka i on i brat, pa čak i očeva majka borili sa njim "da to ne radi zato što nije bio potpuno zdravstveno stabilan i godinu dana je ta tenzija trajala kod nas u kući".

- Došli smo na kraju do toga da je on meni rekao: "Tebi su pare najbitnije od svega, ti nećeš svom ocu da pomogneš da platiš operaciju", ja sam ustao i rekao: "Čoveče te pare koliko košta operacija ja to zaradim za jednu noć toliko mi nisu bitne te pare, meni je bitnije da ti budeš sa svojim unucima, sa unukama čoveče ceo život si takav neće ti smetati ništa da živiš još 20-30 godina takav ne smeš jer je jako rizično. Ja ću ići sa tobom lično da izvadiš nalaze pa ako doktor kaže da je potpuno sigurno da se ti operišeš, bezbedno nikakav problem ja ću ti platiti tri operacije ako treba" kaže: "Dogovoreno". Mi smo naravno otišli te je njemu doktor rekao: "Milanče, ja ti ne bih preporučio da se operišeš, moždani udar, tvoj organizam je jako slab, tvoje srce nije toliko jako to je operacija koju potpisuješ na svoju odgovornost, moja preporuka je da ne radiš to, nije poželjno". Naravno moj otac kakav je bio, bio je jako onako svojeglav voleo je po svom da radi, on je rekao: "Ma ne zna doktor ništa", naravno mi Balkanci smo nekad takvi šta znaju doktori bože moj: "Ma ja to mogu bre, hoćeš ti da platiš ili nećeš", "Čuo si šta ti je rekao, nemoj da ja platim, da te nosim ja na duši, nemoj to da mi prirediš, tako nešto do kraja života", kaže: "Je l' ti hoćeš da mi platiš to ili nećeš, ako nećeš nećemo da pričamo, nemoj da mi dolaziš više u kuću", gde sam ja bio vezan bukvalo. Nemam gde više, ja nemam više gde.

Platio operaciju

Darko je kaže "platio operaciju i sve je ispalo kako treba".

- Naravno, navodno, tako to kaže lekar, operacija je prošla sve savršeno i da je sve ispalo kako treba, međutim on kada se probudio iz anestezije, tu je navodno nastao problem da je on dobio gušenje, ne znam šta već i da je srce počelo… Nije izdržao taj pritisak i tu mu je valjda puklo srce. Ja sam, kažem, doskoro imao tu grižu savest ali što kažemo on je sam to, mi nismo mogli da se izborimo s tim protiv njega on je toliko bio, sad treba da ti ne dođem više nikad u kuću… Ja sam mislio kako dani prolaze da će to sve biti mnogo lakše ali je teško, verujte mi da je svaki dan sve teži i teži - kaže Darko.

