Voditelj i autor emisije „Nikad nije kasno“ Žika Jakšić iznenadio je publiku iskrenim priznanjem o velikoj promeni koju je dugo priželjkivao – konačno je rešio problem sa vidom i, kako kaže, sada vidi „kao beba“.

Naime, Žika je otkrio da je pre nekoliko dana operisan u Zagrebu, gde je odlučio da se zauvek oprosti od naočara koje je godinama nosio.

-Moram vam reći da sam izvršio operaciju je l’ primećujete da ne nosim naočare? Čitam sve na blizinu, vidim na daljinu, to sam uradio pre tri dana. Bio sam u Zagrebu i operisao se. Doktor mi je stavio nove oči (smeh), sve je trajalo deset minuta. Ja sad vidim kao beba, i na blizinu i na daljinu- otkrio je Žika i dodao:

Foto: Pritnscreen/Instagram

- Na primer, na blizinu sam imao dioptriju +2.75 i morao sam 15 godina da nosim naočare. Toliko me je to frustriralo, uzmi telefon i stavi naočare, da pročitaš nešto uzmi naočare, nisam mogao tablice da pročitam sa razdaljine od pet metara.

- I ja sam isto tak prvi put progledala kad sam se razvela, doduše potrošila sam neki dinar- dobacila je Goca Tržan kroz smeh.

Žika Jakšić Foto: Prinstcreeen, Kurir, Pink

Problemi sa zdravljem

Podsetimo, Jakišić je pre nekoliko meseci bio hospitalizovan nakon što je osetio ozbiljne zdravstvene tegobe.

- Naš dragi kolega i prijatelj Žika Jakšić trenutno se nalazi na bolničkom lečenju, nakon što mu je iznenada pozlilo! Srećom, njegovo zdravstveno stanje je stabilno i oseća se dobro. Lekari su optimistični i očekuje se da će nakon nekoliko dana boravka u bolnici biti pušten kući.

Žika Jakšić decenijama je predan svom poslu, koji je, iako pun strasti i stvaralaštva, često i veoma zahtevan i stresan. U ovom trenutku, najvažnije je da Žika dobije mir neophodan za oporavak, te vas molimo da poštujete njegovu privatnost i omogućite mu da se u potpunosti posveti svom zdravlju, kako bi se što pre vratio svakodnevnom normalnom životu - poručili su iz "Granda" tada.

