Aneli Ahmić, ahtuelna učesnica "Elite", mesecima je svojom ljubavnom dramom intrigira javnost.

Aneli važi za jednu od najatraktivnijih devojaka u rijalitiju, a često je na meti osuda zbog svih korekcija na svom licu i telu.

Nedavno su isplivale njene fotografije iz mladosti, te lako može da se proceni koliko je izmenila lični opis intervencijama i zahvatima.

Transformacija

Vidljivo je da je Ahmićeva izgledala drugačije u prošlosti, ali u obzir treba uzeti i činjenicu da je tada bila dosta mlađa, odnosno da su u pitanju veoma stare fotografije.

ISPLIVALE U JAVNOST STARE FOTKE ANELI AHMIĆ! Evo kako je učernica "Elite" izgledala pre svih korekcija, celo lice IZMENILA!

Ovo što je evidentno je da je Aneli radila botoks, da je podizala kapke, platila jednu od danas najpčoznatijih tehnika "mačije oči", korigovala je i obrve i nos, a takođe je i dobunjavala usne. Poznato je i to da je Aneli svojevremeno ugradila silikone u grudi.

"Pogazila je moju priču"

Aneli od kako je ušla Stanija Dobrojević u Elitu vodi ratove sa bivšim partnerom Asminom Durdžićem sa kojim ima dete. Takođe, ima problema i sa bivšim verenikom koji u rijalitiju sa novom devojkom Anitom Stanojlović čeka bebu.

Nedavno je otvorila dušu i progovorila o odnosu sa Stanijom ali i Asminom koji je u međuvremenu stupio u odnos sa Majom Marinković.

- Ne volim da budem drska kad neko ima normalan pristup prema meni, otišla sam i tako je sve krenulo spontano. Pričale smo Stanija i ja o našem odnosu, o našem razgovoru za stolom, pokušale smo da spustimo loptu, da ne spominjemo neke stvari, ona spominje hotel, neke gluposti, provlači me i onda i ja moram da reagujem. Pristala sam kao žena da dam drugu šansu, da vidim da li će ona ponovo i tu drugu šansu da iskoristi i da ponovo odglumi, jer je za mene odglumila većinu od početka kad je došla. Pogazila je sve svoje. Pogazila je moju priču i počela da priča kontra. Izazvala me je na pitanjima novinarima, počela je da priča kako sam jahala Jaška, kako sam brzo ušla u vezu. Zašto bih ja vratila muža, izabrala sam način koji sam izabrala, tako sam mu na neki način vratila, imala sam pravo da uradim šta hoću. Nikad ne bih ušla u rijaliti da se to nije desilo - govorila je Aneli i dodala:

- Možda sam imala i pre priliku, pa nisam ušla, dok nisam imala Noru. Birala sam način koji sam birala, i onda mi govori ona: Zašto me nisi pozvala, zašto ga nisi vratila. Ja sam otišla dalje da budem svoja žena, da ne zavisim ni o kome, da me niko ne manipuliše. Ona je rekla da je bila naivna, ali ja mislim da nije da neko može tako da je manipuliše preko telefona. Želim da vidim kako će se sad situacija odvijati. Ako ona mene ne dira, ja nju neću dirati, mene boli briga, ali kad mi nešto prebacuje u meni proradi revolt i bes. Rekla je da sam žrtva, da sam žena koja treba da pobedi, a onda je rekla da glumim žrtvu, da je trebalo da vratim mužu, da sam jahala po Jaškovom polnom organu, da ako ona ostane da će biti pobednica. Puštam ih, oni sami pričaju o tome. Pošto su ukućani videli da je ona pričala sa mnom, sad će se ponovo obrnuti situacija. Okrenuli su se ka njoj kad je počela da me pljuje. Hvalila me kad je ušla, onda su je svi napali. Pa onda kad me je čačkala, omalovažavala, onda su se priklonili njoj, a sad me zanima kako će teći situacija.

"Asmin je kukavica"

Aneli se osvrnula i na Durdžića.

- Asmin je taj koji je kukavica, koji ne sme da priča i beži i od mene i od nje. Kad se zaljubio neće da priča, ćuti, glumi žrtvu. Sad je odjednom došao pameti, a mesecima me vređao.