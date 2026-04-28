Zorica Brunclik se nakon pauze ponovo vratila u Pinkove zvezde i oduševila publiku i saradnike.

Kada se pojavila u studiju spremna da nastavi da radi sa svojim kandidatima, usledile su ovacije publike i topli zagrljaji kolega koji su jedva čekali da im se vrati.

"Imala sam tešku operaciju"

Muzička zvezda je u emisiji "Premijera" govorila o problemima sa kojim se suočila.

- Kad su ovakve situacije u pitanju, osećam da ste svi iskreni i to je prelepo. Ja to nisam krila, imala sam tešku operaciju i to je sve prošlo uspešno. Savetujem svima da idu na sistematske preglede na vreme. Kolonoskopiju svi treba da rade posle pedesete godine. To je savet svima, ja se nisam ozbiljno bavila svojim zdravljem i došlo je dotle dokle je došlo. Ali sad kažem, Bože, hvala ti - rekla je muzička zvezda i dodala:

Foto: Printscreen

- Više od pola planete je pisalo, podržavalo me i molilo se... Verovatno je to doprinelo da se trgnem i da dođem. Uskoro ću se svima pojedinačno zahvaliti, bilo je nekih ljudi koji su me podržavali, a da kafu sa mnom nisu popili. Zaista, postoje neke situacije u životu kada smo svi mi samo ljudi... Nema laži, nema prevare, ali iskrenost i ljubav se osećaju. Ovo su situacije koje svima mogu da se dese.

Foto: Kurir

"Nije bio moj red"

- Tim koji se bavio mojim zdravljem odlično je radio svoj posao, čak i više nego što sam očekivala. Najviše podrške sam dobila od moje porodice koji su uzimali godišnje odmore da bi bili sa mnom. Ali, Miroljub je moja muza, podrška koja je ležala sa mnom u bolnici. Kumovi, prijatelji, ma ne znam šta da vam kažem... To je jako lepo, svi su se ozbiljno interesovali za moje zdravlje i ja se svima zahvaljujem iskreno.

Hvala svima i dragom Bogu, nije bilo moje vreme, nije bio moj red i mnogo je razloga bilo za mene da ostanem i budem tu. Odmah smo počeli da pravimo planove, ali treba još da se oporavim. Najavili smo koncert za kraj godine, ali treba mi kondicije, ali polako, daće Bog - govorila je Zorica sa osmehom na licu.

"Kako izgledam tako se i osećam"

Kada se prvi put nakon pauze pojavila ispred studija u Šimanovcima, Zorica je sa osmehom na licu rekla:

- Kako izgledam, tako se i osećam - rekla je Zorica, pa se uputila ka studiju na snimanje nove epizode takmičenja.

Transformacija

Nakon što je ušla u studio, otišla je da se spremi za snimanje i presvukla u šareno odelo, a posebnu pažnju privukle su žute cipelice sa mašnom koje su u istoj nijansi sa majicom ispod sakoa.

Zorica Brunclik se spremila za snimanje Izvor: Kurir

Muzička zvezda sa svojim kandidatima

Nakon završetka snimanja emisije, Zorica je na svom Instagram profilu podelila fotografiju sa takmičarima i uputila emotivnu poruku svojim pratiocima.

"Posle svega, osmeh je opet tu. Vratila sam se među svoje kandidate, muziku i scenu koju volim. Hvala svima koji su bili uz mene u teškim trenucima. Idemo dalje - još jače i sa još više ljubavi," napisala je Zorica Brunclik.