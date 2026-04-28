Jelena Karleuša ove godine će svojoj starijoj ćerki Atini Tošić proslaviti 18. rođendan, a nekoliko dana se šuška o spektaklu koji će prirediti svojoj mezimici.

Pop diva je priznala da još nije razmišljala o tome jer do septembra ima vremena i progovorila o bivšem suprugu Dušku Tošiću.

"Stavili ste mi omču oko vrata"

Karleuša je u svom stilu prokomentarisala spekulacije o spektaklu koji sprema za svoje ćerke koji slave rođendan na isti dan.

- Stavili ste mi ovču oko vrata oko tog 18. rođendana, sad se očekuje spektakl, a ja treba da opravdam to, ne znam šta se očekuje od mene. Da li da ispalim raketu na put oko meseca da bih ispunila sva očekivanja. Ne znam još šta planiramo, nismo ni pričali o tome, videćemo. Za sad ne planiramo ništa. Ja imam dva rođendana na moju radost. Atina se ljuti jer je i njoj rođendan - govorila je za Premijeru sa osmehom na licu, a na pitanje novinara koliko Duško učesvuje u pregovorima za slavlje, Jelena je iskreno odgovorila:

"Duško i ja nismo u dobrim odnosima"

- Duško i ja nismo u dobrim odnosima, nažalost, to je njegova odluka. Žao mi je zbog toga što vuče takve poteze. I zbog javnosti i zbog Atine i Nike, ljudi se razvedu pa budu prijatelji ili u dobrim odnosima, ali on nije takav tip. Ne mogu ja njemu to da dočaram, digla sam ruke... Moram da naglasim da je divan otac, da je stalno sa njima u kontaktu, imaju divan odnos. Ispada da ga stalno spominjem, pa onda advokat zamoli da više ne govorim o tome, a zapravo ga ne spominjem ja sama od sebe, već odgovaram na vaša pitanja. Tako se namesti...

Duško uživao uz tamburaše

Bivši fudbaler je prethodnih nekoliko dana proveo u svom rodnom selu Orlovat kod Zrenjanina, a jedan lep sunčan dan proveo je i s porodicom u jednom etno-selu u Stajićevu.

Kako nam je otkrio izvor s lica mesta, Dušku su društvo pravili majka Nikoleta, sestra Katarina i još nekoliko članova porodice i prijatelja.

Bio je odlično raspoložen, a u jednom trenutku je pozvao i tamburaše, koji su mu odsvirali i otpevali nekoliko pesama na uvce.

Tošić je sve vreme telefonom snimao atmosferu na salašu, a posebno ga je pogodila pesma "Žute dunje", pa su prisutni tiho komentarisali da ga tekst asocira na bivšu suprugu Jelenu Karleušu, s kojom od razvoda nije u najboljim odnosima.

Nekoliko dana kasnije naš paparaco je uspeo da uslika Duška prilikom otvaranja novog železničkog mosta na Tamišu. On je na svečanoj ceremoniji bio u društvu prijatelja, s kojima je sve vreme razgovarao. Za tu priliku se obukao vrlo ležerno, pa je na sebi imao crnu trenerku i duksericu, a preko braon prsluk. Od radoznalih pogleda skrivao se iza tamnih sunčanih naočara.

Inače, ovaj dan je za Duška bio i prilično emotivan jer je svojevremeno, kao dečak, redovno išao na fudbalske treninge vozom iz svog rodnog Orlovata.