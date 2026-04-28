Muzička zvezda Tea Tairović zapalila je društvene mreže misterioznom najavom svog novog muzičkog projekta koji je nazvala "Dominantna"!

Uprkos tome što je u toku Teina koncertna turneja u okviru koje puni najveće koncertne sale i prestižne klubove širom Balkana, ali i Evrope, kod nje inspiracije i kreativnosti ne manjka te je, po svemu sudeći, svoju vernu publiku rešila da obraduje novim hitovima!

Naime, pevačica je na Instagramu objavila visokobudžetni snimak kojim je najavila novi projekat pod nazivom "Dominantna", a koji će svetlost dana ugledati 12. maja. Ona je sa dijamantskom krunom na glavi poručila:

- Kada znaš šta želiš, kada veruješ da možeš, kada pobediš sumnje i savladaš strah došao je trenutak da postaneš dominantna

Da li je reč o jednoj ili više novih pesama, Tea još uvek nije otkrila, a nema sumnje da fanovi s nestrpljenjem iščekuju da vide kakvo im je iznenađenje ovaj put priredila.

Podsetimo, popularna pevačica pre nekoliko dana proslavila je jubilarni 30. rođendan. Već tada je pratiocima na Instagramu nagovestila da se u njenoj muzičkoj kuhinji nešto uveliko krčka.

- Hvala svima na čestitkama! Možda ne izgledam euforično (zato što sam upravo sa puta), ali kunem se da jesam! Uz vas, dragi moji prijatelji i publiko, sam počela da volim rođendane, posebno ove jubilarne… Ovih 10 godina je bilo ludo, a sledećih 10 godina će biti još luđe, žedna sam muzike, znanja, putovanja - više sada nego sa 20! Inače danas sam na poklon dobila zvezdu! I kad pogledate u nebo, tu negde oko Oriona ćete moći da me vidite. A ja imam poklon za vas… Jedan poseban poklon, više o tome ćete znati sutra. Rođendan ćemo slaviti zajedno 12. maja. Zahvalna Bogu na zdravoj porodici, neverovatnoj publici i što me je stvorio ovakvom kakva jesam - poručila je Tea.