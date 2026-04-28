Slušaj vest

Milena Kačavenda je punih 27 godina bila u braku sa čovekom kojeg je upoznala devedestih godina, a iz njihove ljubavi dobili su dvojicu sinova. Dok pred kamerama intrigira gledaoce svojim izjavama, njen privatni život krije veoma zanimljivu priču, pre svega kada je reč o njenom dugogodišnjem braku.

Njen bivši suprug važio je za jednog od "žestokih momaka" iz tog vremena i usko je povezivan sa Voždovačkim klanom. Uprkos njegovom načinu života sa kojim su išle razne predrasude, Milena naglašava da su oformili divnu porodicu sa puno ljubavi i da nikada nije pretrpela nijedan vid nasilja. Naprotiv, objasnila je da je njen bivši muž bio veliki zaštitnik žena i protivnik nasilja, te je kroz šalu dodala da je on bio taj koji je "trpeo" njenu galamu kada poludi.

Do kraha ovog dugogodišnjeg braka došlo je, prema njenim rečima, jer se prezasitila i prevazišla takav način života, s obzirom na to da se takvi ljudi teško odriču svojih navika. Par se razišao u prijateljskim odnosima, ali je sam razvod na Milenu ostavio dubok trag. Priznala je da je kraj braka za nju bio "mala smrt", te da je prošla kroz tešku psihološku krizu pokušavajući da se oporavi i nastavi život sama sa decom.

- Supruga sam upoznala devedesetih godina, bila je to ljubav na prvi pogled. On je jedan od žestokih momaka usko povezivan sa Voždovačkim klanom, s tim što ja na tu temu imam da kažem samo da to neko prezime iz mladosti pratiće ga i dan danas kao što prati i mene, nakon kraha 27-godišnjeg braka. Imali smo jedan sjajan brak i divan odnos sa puno ljubavi, oformili svoju porodicu i došlo je do kraha braka, razišli smo se kao prijatelji, izrodili dvoje divne dece i u principu do kraha braka je došlo zbog ja mislim, toga što sam ja nekako se prezasitila tog života, a ti ljudi se ne odriču lako svog načina života, da ne kažem da sam ga prevazišla - rekla je ona tada.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

I dalje veruje u ljubav

Iako joj je rastanak predstavljao veliko razočaranje, jer joj je tada "srušen sneško" kojeg je gradila skoro tri decenije, Milena i dalje čvrsto veruje u ljubav. Ona smatra da svako zaslužuje osobu koja će ga voleti i podržavati, a sada, s bogatim životnim iskustvom i jasnim stavovima, nastavlja svoju priču pred milionskim auditorijumom u "Eliti 9".

- Evo ovako, moj brak je bio moje lično veliko razočarenje, kada je prekinut jer sam gradila nešto 27 godina, onda znate kada Vam neko sruši sneška, onda se pitate gde sam bio šta sam radio i slično. Prošla sam jednu krizu psihološku, nakon raspada porodice, ostala sam da živim sama sa decom. Međutim prošlo je vreme, odbolovala sam, za razvod braka kažu da je jedna mala smrt, koju ja mogu da potpišem svojom krvlju. Šta mogu da kažem apropo toga, da li verujem u ljubav, da ja verujem u ljubav, verujem da svako ko ne živi u kvalitetnom braku ima pravo da potraži neku osobu koja će da je voli i podržava. Nije lako naći partnera, ali je teško naći partnera pored kojeg ćete biti srećni. Ja iskreno verujem u ljubav. Primer sam živi toga, da je moguće - ispričala je Kačavenda.