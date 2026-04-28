Slušaj vest

Zorica Brunclik vratila se u "Pinkove zvezde" nakon pauze koju je napravila zbog zdravstvenih problema.

I danas, drugog dana snimanja ona je došla sa suprugom Miroljubom Aranđelovićem Kemišom, ćerkom Zlatom i zetom Milošem Vujanovićem. Ovoga puta kosu je pokupila u punđu, a dobro raspoloženje je ne napušta.

Na pitanje kako je protekao prvi dan snimanja, Zorica je okupljenim medijima rekla:

- Naporno je bilo prvo snimanje, izdržala sam hvala Bogu. Danas sam fantastično.

Novinari su u jednom momentu pitali istaknutog estradnog umetnika da li mu je sada laše kada se Zorica vratila, a on jse samo nasmejao, a na njegovom licu se videlo koliko ljubavi ima za svoju suprugu.

Zorica Brunclik

- Slike ima, tona nema - našalila se Zorica.

Podsetimo, ona se nakon prvog dana snimanja fotografisala sa svojim kandidatima i sliku objavila na Instagramu.

- Posle svega, osmeh je opet tu. Vratila sam se među svoje kandidate, muziku i scenu koju volim. Hvala svima koji su bili uz mene u teškim trenucima. Idemo dalje - još jače i sa još više ljubavi - napisala je Zorica Brunclik.

Muzička zvezda je u emisiji "Premijera" govorila o svojoj borbi za zdravlje.

1/6 Vidi galeriju Zorica Brunclik Foto: Petar Aleksić, Kurir

- Kad su ovakve situacije svi su od srca iskreni, to je moja snaga bila. Ja to ne krijem. Ja to nisam krila, ne možeš biti u bolnici toliko dugo, a da imaš grip. Imala sam tešku operaciju i bila je uspešna. Savetujem svima da idu na sistematske preglede. U mom slučaju je bilo debelo crevo. Kolonoskopiju treba svi da rade preventivno posle 50. godine. Ja se nisam bavila ozbiljno svojim zdravljem i došlo je dokle je došlo - rekla je ona na početku i istakla koliku podršku je dobijala.

- Više od pola planete se molilo za mene. Dobila sam ikonice od ljudi koji se mole za mene, to je doprinelo da se trgnem - rekla je Zorica i zahvalila se svima koju su pitali za njeno zdravlje.

- Kad bih krenula a pričam i lično se zahvalim, mnogi ljudi sa kojima nisam ni kafu popila slali su mi poruke. Posoje situacije kad smo svi ljudi, takva situacija je bila u mom slučaju. Nema laži, nema prevare, ali iskrenost i ljubav se osećaju. Ovo su situacije koje svima mogu da se dese.

- Tim koji se bavio mojim zdravljem odlično je radio svoj posao, čak i više nego što sam očekivala. Najviše podrške sam dobila od moje porodice koji su uzimali godišnje odmore da bi bili sa mnom. Ali, Miroljub je moja muza, podrška koja je ležala sa mnom u bolnici. Kumovi, prijatelji, ma ne znam šta da vam kažem... To je jako lepo, svi su se ozbiljno interesovali za moje zdravlje i ja se svima zahvaljujem iskreno.

Foto: Kurir

Hvala svima i dragom Bogu, nije bilo moje vreme, nije bio moj red i mnogo je razloga bilo za mene da ostanem i budem tu. Odmah smo počeli da pravimo planove, ali treba još da se oporavim. Najavili smo koncert za kraj godine, ali treba mi kondicije, ali polako, daće Bog - govorila je Zorica sa osmehom na licu.