Slušaj vest

Jelena Karleuša danas je stigla na snimanje Pinkovih zvezda, a kao i obično bila je raspoložena za izjave. Samo 24 sata pre nego što je opet stala pred medije, Jelena je rekla da je trebala da snimi duet sa Milanom Stankovićem ali da to Grand nije dozvolio.

Ubrzo su novinari sreli Žiku Jakšića na jednom događaju i pitali ga da li je tačno, da nisu dozvolili da Jelena i Milan ukrste glasove, što je on demantovao i rekao da to nije tačno.

Jeleni se ova njegova izjava nije dopala, pa je burno reagovala

- On zna? On je tamo bio šta? Šta je bio Žika Jakšić kad je Saša Popović bio živ? On zna... Ja ne volim kad mi kontriraju. Ja volim

Žiku, ali ne volim kad se tako pametare i on i Mili i svi. Ja kad nešto kažem, kažem tačno kako je. Kažem istinu. Ovo je bilo tako kako

sam rekla - istakla je.

1/7 Vidi galeriju Žika Jakšić i Dajana Foto: Aleksandar Jovanović, Kurir, Printscreen

Mili demantovao da je "Vreteno" otpevala Ceca umesto JK Jelena je u izjavi u kojoj kaže da to što kaže Žika Jakšić je laž, spomenula i kompozitora Aleksandra Milića Milija. Pre samo nekoliko nedelja Karleuša je izjavila da je pesma Vreteno bila za nju, ali da je Arkan rekao da to mora Ceca da peva, a onda je Mili nakon što je Jelena dala pomenutu izjavu, njene reči demantovao.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša na snimanju Pinkovih Zvezda Foto: Petar Aleksić

- Samo da vam kažem jednu stvar. Ceca i ja možemo da se krvimo zadnjih 150 godina, ali žena ima svoje pesme. I to kakve pesme. Numere koje su pravili ljudi poput Marine Tucaković, to je postalo evergrin. Ja o Ceci naravno mislim sve najgore, ali pesme su pesme.Mnoge njene pesme su trebale da budu moje, pa kad otpadnu kod mene, završe kod nje. 39, 2 je pisano za mene, pesmu "Vreteno" sam ja otpevala, možete pitati i Milija. Eto vam novi skandal - govorila je Jelena i dodala:

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Milić MIli uradio je zadnju pesmu koju je otpevao Halid Bešlić Foto: Petar Aleksić, Aleksandar Jovanović Cile, Grand E. Srdic

- On me je pozvao i plačnim glasom rekao: " Arkan je čuo ovu pesmu,. mnogo mu se svidela i moram da damo Ceci, tebi ćemo nešto drugo". Tada mi je napravio dve, "Ko ovu dramu režira" i "Vreteno". Geknuo mi je pesmu i otišla je kod Cece - govorila je Karleuša za Kurir.

Kontaktirali smo tada Milija, a njegovu izjavu prenosimo u celosti.

- To nije tačna informacija. Niko se nikada nije mešao u albume koje ja radim i sastavljam. U tom trenutku mi je trebala brza pesma da zatvorim Cecin album s obzirom na to da sam već imao "Nevaljalu" i "Masakaradu" i to sve upakovano. Falila mi je takva pesma i onda sam je prebacio na Cecin album, a Jeleni sam obećao baladu koja će da traje za sva vremena i napravio sam "Ko ovu dramu režira" - rekao je Mili za Kurir.