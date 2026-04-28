Slušaj vest

Katarina Lazić, supruga Darka Lazića objavila je video snimak sa kamera iz njihovog porodičnog doma koji je nasmejao sve.

Porodica Lazić uživala je u sunčanom danu u svom dvorištu, a dok se Kaća ljuljala na dečijim ljuljaškama i pevač je poželeo da se i on ljulja. Međutim, on nije mogao da uživa u ljuljanju jer je pao sa ljuljaške.

Ona nije imala nikakvu reakciju, samo se okrenula i šokirano pogledala supruga koji se nalazio na podu. Celu situaciju su zabeležile sigurnosne kamere njihovog doma, što je ona odmah podelila na mrežama.

- Kad Darko misli da može da sedne na dečiju ljuljašku. i moji refleksi kad neko padne od kako je Srna prohodala i pada svaki čas - napisala je ona uz emotikon koji plače od smeha, a kako je sve izgledalo pogledajte u snimku iznad.

Darko: "Monasi sa Hilandara su mi dali snagu"

Podsetimo, nakon smrti brata Dragana folker je dao veliki intervju za "Blic". On je govorio o teškom periodu i istakao da su mu monasi na Hilandaru dali snagu da nastavi dalje.

1/5 Vidi galeriju Darko Lazić opet u epicentru dešavanja Foto: Boba Nikolić, Boba NIkolić, Printscreen/Instagram

- Oni mi daju snagu, ali ja gledam drugačije na život. Tri dana sam bio na Hilandaru i dosta sam sa monasima pričao o mnogim stvarima. Oni ti lepo otvore oči da sagledaš šta je pravi život jer oni ljudi žive u jedanaestom veku i dalje. Tamo kad odeš vidiš koliko su materijalne stvari nebitne, koliko se bahatimo i koliko su za sreću potrebne male stvari. Radim kako smatram da treba da radim. Mnogi mi sad pričaju za motor i da ne sedam na isti, svako ima zapisano dan kada će da napusti ovaj svet jer svi smo mi prolaznici, sudbina ne postoji. Nema razloga da ne vozim motor, ako mi je zapisano, pašće crep i pogodiće me u glavu i da ne nabrajam glupe primere. Radim samo kako mi srce kaže i tako su mi i tamo rekli, ne izazivaj ali živi kao što si živeo - rekao nam je tada između ostalog.