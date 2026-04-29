Aleksandra Prijović pre 3 godine objavila je album, "Devet života", a i ako su sve pesme postali ogromnni hitovi i poveli je na koncertnu turneju "Od istoka do zapada", pesma "Dam dam" se najviše istakla. Provokativne reči i moderna muzika oduševili su slušaoce pa pesma samo na jutjubu broji preko 100 miliona pregleda.

Upravo taj veliki hit Aleksandre Prijović, nije bio namenjen njoj. Ovu pesmu je trebao da snimi reper Vojaž, što je otkrio autor ove pesme Dejan Kostić.

- Taj deo ima neku rep osnovu, trebalo je nešto da radimo u tom periodu, pa sam odustao od te priče... Setio sam se da može da bude i neka pop folk pesma, Braja je završio to i tako je nastao taj hit - rekao je Kostić u emisiji Ognjena Amidžića.

Složićete se da je najbolja moguća sudbina ove pesme odvela u prave ruke, jer u rep fazonu teško da bismo uspeli da razumemo o čemu se radi u velikom hitu.

Aleksandra Prijović na koncertu u Beogradskoj areni

Energija se nije poklopila

Uspešna saradnja Aleksandre i Dekija završila se prošle godine, a iako se šuškalo da je razlog prekida Kostićeve i Prijovićkine saradnje Ceca Ražnatović, on je to demantovao.

- Energija nam se nije poklopila, pogledi na budući posao, ne znam što se tolika frka digla, ima toliko autora, na kraju krajeva i pevača... Ja sam na prošlom albumu radio samo nekoliko pesama, ne znam što se tolika frka digla. Mi se nismo posvađali, pričamo najnormalnije. Desi se nekad da dođe do prezasićenja, nije sporno. Nisam sujetan. Ako mi je neko poverio poverenje da budem producent, ja gledam da napravim da bude najbolje moguće... Razlog je samo loša energija zbog X nekih situacija, nije zbog Cece... Čućete Cecine pesme, publika je ta koja na kraju sudi, najbitnija je da je dobra energija, ja sam zavisnik od dobre energije i ona je fenomenalna - rekao je Kostić, koji radi na Cecinom novom albumu.