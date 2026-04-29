Borislav Terzić Terza uputio je javno izvinjenje majci svog deteta, Milici Veličković, i Urošu Staniću, priznavši da su sve Uroševe tvrdnje o Sofiji Janićijević bile apsolutno tačne.

Situacija je kulminirala kada se Borislav Terzić Terza direktno obratio Sofiji Janićijević, vidno ogorčen, i sasuo joj sve u lice.

"Uništila si jednu porodicu zbog slave i popularnosti", izjavio je Terza.

Ove reči su Sofiju dovele do pucanja po šavovima, te mu je brutalno uzvratila pred svima: "Šta ćeš mi takav?".

Međutim, prava bura je nastala kada je Terza pomenuo izvesnog Daneta, što je dovelo do potpunog raskrinkavanja njihovog odnosa.

"Ja nisam potreban tebi, ti si Danetu potrebna", poručio joj je Terza, na šta je Sofija bez dlake na jeziku priznala: "Ne, nego meni treba Dane".

Terza nije odustajao, pa joj je u jeku svađe odbrusio: "Klekni i moli Comaru za oproštaj".

"Sofija je sa mnom bila iz koristi"

Nakon žestokog sukoba sa Sofijom, Terza je iskoristio priliku da se još jednom pokaje za sve što je uradio i uputi direktnu poruku Milici, potvrđujući da je njihov odnos sa Janićijevićevom bio isključivo iz interesa.

"Izvinjavam se javno Milici Veličković. Za sve mi oprosti, molim te. Sve je bila u pravu Milica. Sofija je sa mnom bila iz koristi", priznao je na kraju Terza u Zadruzi 9 Eliti.

Svi pričaju o Sofijinoj aferi sa Danetom

Podsetimo, Sofija Janićijević postala je glavna tema kako u "Zadruzi 9 Eliti", tako i van nje, i to nakon što se saznalo za njenu aferu sa sedamdesetogodišnjim Danetom Angelovskim iz Severne Makedonije.

Sofija i dalje oštro demantuje navode da je za njega verena i da je među njima bilo bilo kakve prisnosti, ali njenu priču ruši viralan snimak koji kruži društvenim mrežama, a na kojem se vidi kako se ljubi sa ovim više od 40 godina starijim muškarcem.