Darko Lazić u kratkom vremenskom periodu suočio se sa velikim porodičnim gubicima. 2019. godine njegov otac je umro nakon operacije želuca koju je i sam Darko uradio. Pre samo dva meseca ostao je bez rođenog brata Dragana Lazića, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći.

Pevač je sada u veliko ispovesti govorio o smrti oca i trenutku kada je pokušavao da mu dokaže da on ne treba da se operiše, ali ga otac Milan nije poslušao. Nakon njegove smrti Darko se susreo sa raznim komentarima, a ono što ga je najviše povredilo je što su ga ljudi optuživali da je on kriv za smrt svog oca.

Govorili su da sam ga ja ubio

- Ovo baš nisam nikad pričao, ali hoću da ispričam. Ja sam do skoro imao tu grižu savesti, imao sam osećaj krivice da ja to nisam uradio ne bi ni on, pogotovo kada sam pročitao neki komentar. Ja inače stvarno ne ulazim u komentare jer svako ima pravo da komentariše kako želi u svom životu, ali me onako, malo me dotaklo kada sam pročitao komentar kao: "Pa ti si ubio svog oca", kao "da nisi ti to uradio ne bi ni on". To me onako bocnulo i ja sam stvarno imao doskoro, kažem, tu grižu savesti, zašto sam ja to morao, da nije video od mene... Ali, opet kada razmislim, on je odrasla osoba, on je sam to birao u životu - kaže Darko i naglašava da su se i majka i on i brat, pa čak i očeva majka borili sa njim "da to ne radi zato što nije bio potpuno zdravstveno stabilan i godinu dana je ta tenzija trajala kod nas u kući".

- Došli smo na kraju do toga da je on meni rekao: "Tebi su pare najbitnije od svega, ti nećeš svom ocu da pomogneš da platiš operaciju", ja sam ustao i rekao: "Čoveče, te pare koliko košta operacija, ja to zaradim za jednu noć, toliko mi nisu bitne te pare, meni je bitnije da ti budeš sa svojim unucima, sa unukama, čoveče. Ceo život si takav, neće ti smetati ništa da živiš još 20-30 godina takav. Ne smeš, jer je jako rizično. Ja ću ići sa tobom lično da izvadiš nalaze pa ako doktor kaže da je potpuno sigurno da se ti operišeš, bezbedno nikakav problem ja ću ti platiti tri operacije ako treba" - objašnjava pevač i dodaje da je otac pristao.

- On kaže: "Dogovoreno". Mi smo naravno otišli, te je njemu doktor rekao: "Milanče, ja ti ne bih preporučio da se operišeš, moždani udar, tvoj organizam je jako slab, tvoje srce nije toliko jako to je operacija koju potpisuješ na svoju odgovornost, moja preporuka je da ne radiš to, nije poželjno". Naravno moj otac kakav je bio, bio je jako onako svojeglav, voleo je po svom da radi, on je rekao: "Ma ne zna doktor ništa". Naravno, mi Balkanci smo nekad takvi, šta znaju doktori bože moj: "Ma ja to mogu bre, hoćeš ti da platiš ili nećeš", "Čuo si šta ti je rekao, nemoj da ja platim, da te nosim ja na duši, nemoj to da mi prirediš, tako nešto do kraja života", kaže: "Je l ti hoćeš da mi platiš to ili nećeš? Ako nećeš, nećemo da pričamo, nemoj da mi dolaziš više u kuću", gde sam ja bio vezan bukvalo. Nemam gde više, ja nemam više gde - kaže Darko, za Blic.

Puklo mu je srce

On je istakao da su doktori naveli da je operacija prošla dobro, ali da se nakon buđenja iz anestezije stanje drastično pogoršalo.

- Naravno, navodno, tako to kaže lekar, operacija je prošla sve savršeno i da je sve ispalo kako treba, međutim on kada se probudio iz anestezije, tu je navodno nastao problem da je on dobio gušenje, ne znam šta već i da je srce počelo… Nije izdržao taj pritisak i tu mu je valjda puklo srce. Ja sam, kažem, doskoro imao tu grižu savesti, ali što kažemo, on je sam to, mi nismo mogli da se izborimo s tim protiv njega on je toliko bio, sad treba da ti ne dođem više nikad u kuću… Ja sam mislio kako dani prolaze da će to sve biti mnogo lakše ali je teško, verujte mi da je svaki dan sve teži i teži - kaže Darko za Blic.