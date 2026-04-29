Maja Berović je nedavno objavila spot za pesmu “Omiljena bivša”, a sa reakcijama publike je zadovoljna. Ona se prisetila šok situacije koju je doživela, pa progovorila i o bivšim devojkama supruga.

- Ono što sam videla je fantastično, tako da šta da ti kažem, presrećna sam - rekla je ona i dodala da se oseća vajb 2000-ih.

- To su svi komentarisali, ali ja moram da priznam da kada sam prvi put čula ovu pesmu, mene je vratila u ono moje vreme pesama “Dečko za provod”, “Opasne vode”, tako da nije ni čudo što su ljudi negde to primetili. Dopala mi se veoma pesma i rekla sam sebi snimiću ovo, ako ništa makar za svoju dušu, ali vidim da se to ljudima itekako dopada- kaže ona dodajući da dobra muzika i zvuk koji na Balkanu volimo uvek ostaje.

- Taj pop- folk, mislim da to je uvek nešto što nas prati i mi ne možemo pobeći od toga koliko god bi možda neko i želeo, ne možemo pobeći jer to prosto ljudi vole. Ja sam kroz karijeru stvarno dosta žanrova pevala i sve mi je to ležalo, šta god da sam pevala. Verovalo mi se i ja sam se snalazila u tome i ležalo mi je, a pogotovo kada je ovakva muzika u pitanju. Ja sam s tim i počela- istakla je ona.

Maja se kao mlada udala, pa ova pesma nema autobiografsko značenje.

- Nije autobiografsko, ali u šali kažem sve smo mi nekome omiljene bivše. Pa sad da li smo, da li nas kunu ili nas i dalje vole, to ne znamo- istakla je ona.

Na pitanje da li bi imala problem da na nastup dođe neka bivša devojka njenog muža, Maja bez problema kaže:

- Ne, ne, što da ne.

O boravku u Australiji

Maja se nedavno vratila iz Australije, gde je odmarala.

- Bilo je sjajno, baš je bilo lepo i jedva čekam ponovo da idem i mislim da će sledeći moj odlazak u Australiju biti radan. Videli smo i paukove, preslatke koalice i kengure. Sve to što smo trebali da vidimo u Australiji smo videli- rekla je ona, koja je otkrila da nije imala strah.

- Nisam. Pauka sam videla u kući, rekli su mi da je on okej i da jede opasne paukove, tako da mi je bio drag - kaže ona kroz osmeh.

Maja Berović se u jednom trenutku požalila da je bole leđa.

- Od posla, od deteta, od položaja raznoraznih. Godine - kaže on, a na pitanje da li je suprug masira, Maja odgovara:

- To je bilo dok smo bili mlađi, sad kaže ne mogu, evo platiću ti masažu, idi na masažu. On smatra da on to ne zna da radi dobro, mada ja smatram da je okej skroz, solidno, ali dobro je u svakom slučaju kad mi kaže da idem na pravu masažu.

Maja se složila sa onom starom srećna žena, srećan i muž.

- Tako je, tako je, i ja se vodim time- rekla je ona.

Leto će joj biti radno

Ona je dodala da će leto provesti radno.

- Spremamo novi album. Deki i ja radimo baš punom parom na tome, snimaćemo, radićemo i ako Bog da album da bude na jesen- istakla je ona, a na pitanje da li će uspeti pošto radi i Ceci album, Maja kaže:

- Pa on je Ceci završio album koliko ja znam, ali uglavnom on je sve pesme završio, tako da ima sada sve vreme ovog sveta da se posveti mom albumu.

Snimanje spota

Maja se dotakla i jedne scene sa snimanja novog spota “Omiljena bivša”.

- Radili smo jednu scenu gde sam ležala na krevetu i pored mene je bio pas. Dok sam ja nešto kao pevala, pas je prišao i liznuo me za obraz. Nije me gricnuo, kao da me je poljubio. Bilo je svima zabavno i u studiju se smejali- kaže ona i dodaje:

- Mene životinje generalno vole. Gde god uđem meni prilaze životinje i idu oko mojih nogu, hoće da se maze, tako da oni osete tu energiju i uvek gde god sam ima neka životinja koja dođe kod mene - govorila je pevačica u intervjuu za Blic