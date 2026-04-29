Slavko Janićijević otac Sofije Janjićijević oglasio se za medije nakon što je njegovu ćerku ostavio Borislav Terzić Terza. Kako kaže, sve je video i čuo ali ima jedan savet za Terzu.

- Sve sam čuo i video, šta reći, haos - počeo je priču Slavko za Pink.rs.

- Ne bih voleo nikoga da vređam, ali alkohol ne treba piti ako si kao osoba loš kada popiješ. Ne mogu ništa reći posebno. Krivo mi je što nisu zajedno, ali ne mogu da verujem da Terza, kao dobar lik, sluša one sa kojima je do juče bio u svađi - Cepka (Uroša), Bebicu vepra, Teodoru kravu muzaru, Kačavendu alkosa...

Na pitanje kako reaguje na to što je Terza Sofiju nazvao kurvom koja je opštila sa Danetom, rekao je:

- Bez komentara sam ostao. Zameram ćerki i svim ukućanima što uzimaju one koji nisu u Beloj kući - rekao je za Pink.rs

Na kolenima molio Milicu da mu oprosti

Borislav Terzić Terza uputio je javno izvinjenje majci svog deteta, Milici Veličković, i Urošu Staniću, priznavši da su sve Uroševe tvrdnje o Sofiji Janićijević bile apsolutno tačne.

Situacija je kulminirala kada se Borislav Terzić Terza direktno obratio Sofiji Janićijević, vidno ogorčen, i sasuo joj sve u lice.

"Uništila si jednu porodicu zbog slave i popularnosti", izjavio je Terza.

Ove reči su Sofiju dovele do pucanja po šavovima, te mu je brutalno uzvratila pred svima: "Šta ćeš mi takav?".

Međutim, prava bura je nastala kada je Terza pomenuo izvesnog Daneta, što je dovelo do potpunog raskrinkavanja njihovog odnosa.

"Ja nisam potreban tebi, ti si Danetu potrebna", poručio joj je Terza, na šta je Sofija bez dlake na jeziku priznala: "Ne, nego meni treba Dane".

Terza nije odustajao, pa joj je u jeku svađe odbrusio: "Klekni i moli Comaru za oproštaj".

"Sofija je sa mnom bila iz koristi"

Nakon žestokog sukoba sa Sofijom, Terza je iskoristio priliku da se još jednom pokaje za sve što je uradio i uputi direktnu poruku Milici, potvrđujući da je njihov odnos sa Janićijevićevom bio isključivo iz interesa.

"Izvinjavam se javno Milici Veličković. Za sve mi oprosti, molim te. Sve je bila u pravu Milica. Sofija je sa mnom bila iz koristi", priznao je na kraju Terza u Zadruzi 9 Eliti.