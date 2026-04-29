Klimav odnos voditeljke "Pinkovih zvezda" Bojane Lazić i člana žirija Dragomira Despića Desingerice dodatno je narušen danas, uoči početka novog snimanja.

Naime, Desingerica je prevrnuo očima kada je Bojana prošla pored njega i javila se novinarima, te poručio da bi voditeljka trebalo da povede računa o svom psihičkom stanju, a ona je sada odgovorila na njegove prozivke.

- Bežim, nije bila dobra. Ne znam, bila je nestašna, nije bila poslušna. Ne bežim od vas, trčim na snimanje. Mora malo da radi na psihičkom stanju. Ne treniram kolegama živce, ja sam im životna škola, razumeš - dodao je reper.

Najpre se osvrnula na njegovu izjavu da će joj napraviti pesmu u stilu onih koje izvodi Didi Džej.

- Ja sam voditelj, ne želim uopšte da ga komentarišem. Totalno mi je više... Nije vredan pomena u svakom smislu te reči. Ako on mene doživljava kao Didi Džej pevačicu, podsetiću ga da sam ipak samo voditeljka, sa time ću završiti - rekla je Bojana i dodala:

- Pitaću ga, možda ima savet za nekog psihijatra. Ne znam, čovek ne odustaje od mene, ja nemam odgovor na pitanje zašto sam mu trn u oku. Misloim da od danas neće imati priliku da sa mnom komunicira i da ćemo komunicirati minimalno.

Prvi sukob voditeljke i repera u emisiji

Podsetimo, sukob između Dragomira Despića Desingerica se desio kada je ušao u žestok okršaj sa voditeljkom Bojanom Lazić koja je zbog reperovog ponašanja ušla u crveno i zatražila od produkcije da ga izbace sa snimanja.

Kontroverzni reper zbog kojeg je Kemiš napustio prethodno snimanje, sada je ušao u sukob sa voditeljkom Bojanom Lazić kada ju je nazvao neinformisanom kada je glasanje za kandidate u pitanju.

- To što je Bojana neinformisana, to ne znači da je tako - dobacio je Despić. Na to je voditeljka ušla u crveno i nije želela da ćuti. Ovo nije prvi put, već su se ranije svađali.

- E, ajde ne lupetaj više i to ti sad najozbiljnije govorim. Samo mi se još jednom na taj način obratio - rekla je voditeljka besno, dok je Desingerica ponavljao njene reči.

Ostali članovi žirija bili su u šoku.

- A šta ti je tačno rekao? - upitala je Jelena.

Bojana je na to još jednom poručila Despiću da promeni pristup.

- Ne moramo da ponavljamo šta mi je rekao, završili smo svaku komunikaciju ako ovako nastaviš sa mnom - odgovorila je Bojana, na šta je Despić nastavio sa provokacijom.

- Ti ćeš kao Kemiš da odeš? - kroz smeh je pitao Despić

Lazićeva mu se ponovo suprotstavila.

- Ne, nego ću tebe da izbacim, to će se najverovatnije dogoditi. Ne možeš da pričaš, nisi se prvi javio. Poštuj pravila ovog takmičenja evo ja ti kažem da nećeš pričati. Produkcija će sada da dođe, jer više ne možeš ovako da se ponašaš - poručila mu je ona.