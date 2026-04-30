Tina Ivanović i njen bivši suprug Zvezdan Anđić stavili su tačku na svoj brak posle 25 godina, a nakon donete odluke o razvodu usledila je još jedna, da prodaju imovinu koju su zajedno stekli.

Oni su na prodaju stavili kuću i hotel koji se nalazi na istom imanju. U to smo se uverili kada smo prošli pored nekretnine na kojoj je istaknut natpis "Kuća i hotel na prodaju".

Zanimljivo je da su i nakon odluke o razvodu neko vreme funkcionisali u istom dvorištu. Tina je ostala u porodičnom domu, dok se Zvezdan preselio u hotel.

Inače, kuća je, kako se može videti na fotografijama, nedavno renovirana, a posebna pažnja je posvećena njenom spoljašnjem izgledu - fasada je promenjena pa više nije narandžasta već bela.

Pevačici smo poslali poruku, ali nam do zaključenja ovog broja nije odgovorila.

Nekad su se mnogo voleli

"Biće valjda nekad lakše"

Podsetimo, nakon što se pojavila vest da je bračni par odlučio da se razvede i Tina i Zvezdan su progovorili o krahu.

- Ne mogu da kažem da je lakše, ali biće valjda jednog dana. Ipak je iza nas dug period, tako da nije lako zaboraviti sve lepe trenutke, to je to - poručila je pevačica tad.

"Volim je i dalje"

Zvezdan je nedavno otvoreno progovorio o razlozima zbog kojih je došlo do kraha njihovog odnosa.

- Uživao sam s Tinom punih 25 godina, ne kajem se. Tina je žena koju sam voleo najviše na svetu i dalje je volim - rekao je Zvezdan.

- Kada se vratila iz Frankfurta, preuzeo sam sve i vodio sam njenu karijeru. Bio sam zadužen za organizaciju, pogađao poslove u njeno ime, naplaćivao ih - istakao je on. Nikada je nisam prevario, niti sam se muvao s drugim devojkama. Dopisivao se jesam s drugim devojkama, ali nikada nisam zakazivao sastanke - priznao je on i istakao da su u tom odnosu oboje bili ljubomorni.

- Tina i ja smo bili ljubomorni, bili smo ljubomorni na pravu ljubav koju smo ona i ja imali - tvrdio je on.