Kurir je ekskluzivno saznao da je kompozitor Goran Ratković Rale ponovo završio u bolnici, preciznije na Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje".

Kako smo i ranije pisali, Rale je nedavno imao operaciju srca i bio je uspešno operisan. On se dobro oseća, ali je ponovo došlo do komplikacija. Mi smo ga kontaktirali, a on je za Kurir i potvrdio navedene informacije.

Ratković je istakao da ga je, kako kaže, Ana Nikolić ponovo spasila.

- Tačno je. Nije greška lekara ili osoblja u pitanju, već moja tvrdoglavost. Mislio sam da mogu sve, a očigledno je da ne mogu sve. I opet me je Ana spasila jer me nije poslušala i zvala je hitnu pomoć - istakao je kompozitor.

Na pitanje u kakvom je sada stanju, Goran je rekao da je zadržan u bolnici ali da se trenutno oseća odlično. Takođe, imao je samo reči hvale za institut u kom se nalazi.

- Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" je državna bolnica u kojoj se pacijenti osećaju kao da leže u nekoj najboljoj evropskoj privatnoj klinici.

Nije bilo bezazleno

Podsećamo, prema saznanjima do kojih je došao Kurir, Rale je ranije danima imao simptome i verovao da je reč o posledicama iscrpljenosti i sezonskog virusa. Međutim, stanje se nije popravljalo.

- Bio je bled, bezvoljan i stalno je govorio da nema vazduha, tj. da otežano diše. Mislio je da će proći samo od sebe. Ana je ta koja je i tada insistirala da ode kod lekara - priča izvor blizak kompozitoru.

Kako smo tada saznali, upravo je Ana primetila da situacija nije bezazlena. Navodno mu je, posle nekoliko dana pogoršanja, jasno stavila do znanja da mora na pregled.

- Rekla mu je da se ne igra zdravljem i bukvalno ga je naterala da zakaže pregled. Da nije bilo nje, ko zna koliko bi još čekao - dodaje isti izvor.

Podsećamo, u pondeljak smo naleteli na ovaj par koji je proveo tri sata na večeri u jednom poznatom restoranu. Samo tri dana nakon toga, Rale je zadržan u bolnici.

