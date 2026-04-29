Pevačica Ana Bekuta neretko sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram deli svoje fotogorafije. Tako se dogodi da publiku na pomenutoj mreži obraduje slikama iz mlađih dana.

Ona se u više navrata prisetila mladosti i delila trenutke iz perioda kada je bila tinejdžerka. Jedna od fotografija nastala je još 1974. godine, a na njoj je Ana kako se pod ruku drži sa svojom prijateljicom.

"Mladost i lepota", "Zgodna bila oduvek!", "Dama se ne postaje dama se rađa" - bili su komentari koji su se ređali ispod objava pevačice.

Odrastala u umetničkoj porodici

Ana Bekuta je tokom gostovanja u jednoj emisiji ispričala kako je izgledalo njeno odrastanje.

- Kao dete nisam maštala o ovoj profesiji i životu. Rođena sam u umetničkoj porodici, pokojni otac je svirao frulu, stričevi takođe. Otac me je uveo u muziku jer je bio svestan mog talenta. Obavezno je bilo da znamo da igramo kolo, a tek onda je došlo pevanje na red. Kao mala sam bila veoma stidljiva i to je bio razlog zašto nisam maštala o tome da postanem pevačica - rekla je pevačica svojevremeno.

Podsetimo, Ana Bekuta je rođena u Banji kod Priboja kao Nada Polić. Muzičku karijeru je započela u Šapcu, a od devedesetih godina 20. veka živi i radi u Beogradu. Za razliku od mnogih kolega koji su karijeru gradili na skandalima, Ana Bekuta je odbila ponude da učestvuje u rijaliti šou programima i trudi se da publiku privuče svojim pesmama i vokalnim sposobnostima.

Najviše pažnje javnosti je privukla njena veza sa Milutinom Mrkonjićem, a nakon njegove smrti Ana živi bez sama.

Iako je Mrkonjić bio i dalje u braku sa suprugom Draganom, njegova i Anina veza odolevala je skandalima.

