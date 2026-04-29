Melina Galić, javnosti poznata po prezimenu Džinović, a sada već Arnold, tri dana je slavila udaju za 23 godine starijeg britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda Deja.

Njih dvoje su se venčali u subotu, 18. aprila, u opštini u Monte Karlu pred sedamdesetak zvanica, odakle je Kurir i izveštavao sa lica mesta.

Ovako je izgledala u venčanici:

Sada, otkrivamo nikad viđene fotografije sa ove privatne proslave.

Prsten od 80.000 evra

Melina je poznata po tome da voli luksuzan način života, što je i potvrdio njen nekadašnji suprug i muzička zvezda Haris Džinović koji joj je pružio sve i otvorio vrata svetskog šou–biznisa, budući da je sa mnogim poznatim imenima sarađivao.

Kako Kurir saznaje, Harisova bivša nosi prsten sa dijamantom od 10 karata u vrednosti od 80.000 evra.

Veliki dijamant sam po sebi upada u oči i deluje skupoceno. U galeriji pogledajte fotografije koje do sad javnost nije imala prilike da vidi.

Na fotografijama možemo videti cvetnu dekoraciju na stolovima restorana, a podsećamo, o tome smo ranije i pisali.

Na jednoj od slika u galeriji vidimo Melinu koja drži cigaretu u jednoj ruci, dok je pored čaša žestokog pića, što smo i na licu mesta primetili tada da nije prestajala da pije. Opširnije o tome možete pročitati OVDE.

Sve raskošno, a štedeli na gostima

Jedan od zanimljivijih detalja vezanih za njihovo venčanje, svakako je i lokacija koju je Melina odabrala da bude smeštaj za zvanice na njenom trodnevnom slavlju u Monte Karlu.

Naime, ona je iznajmila hotel koji se nalazi preko puta čuvenog Ružičnjaka princeze Grejs, jednog od najromantičnijih mesta u Monaku. Ovaj park, poznat i kao mirna oaza u srcu kneževine, posvećen je Grejs Keli i godinama privlači posetioce iz celog sveta.

Međutim, to nije ono što je sve iznenadilo već podatak da je Melina, koja je odabrala da za njeno venčanje sve bude raskošno i luksuzno, štedela upravo na gostima. Ona je za ovu priliku odabrala skrominiji smeštaj što se nikako ne uklapa u atmosferu gala proslave kakvu želi da napravi.

Hotel od tri zvezdice

Izabrala je hotel sa tri zvezdice i to jedan od najeftinijih u Monte Karlu, gde se luksuz vidi na sve strane. Melina je rešila da jahtom i helikopterima impresionira goste, ali se "stisla" kad je smeštaj gostiju u pitanju. Tu je odlučila da prištedi. Kako smo saznali, ona je bukirala najeftinije sobe u tom hotelu čija cena je po noći oko 280 evra.

