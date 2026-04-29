Samohrana majka

Nikolina je sada, posle mnogo vremena, prvi put progovorila o samohranom majčinstvu i otkrila da starija ćerka nema kontakt sa ocem.

Voditeljka je 2022. godine prošla kroz teži životni period kada je njen muž iznenada preminuo. Ona je tada postala samohrana majka, ali sada se zna da je i o prvom detetu brinula sama, iako je prvi suprug među živima.

- Kada sam drugi put postala samohrana majka, i prvi put sam bila samohrana majka što ljudi ne znaju jer moja starija ćerka i ja nemamo komunikaciju sa njenim ocem iako je živ, a drugi put sam kao udovica ostala samohrana majka. Stvarno sam osetila strah jer nisam to očekivala. Sve je nestalno, brzo se menja, živimo u takvim vremenima - rekla je ona za podkast "Večernjeg lista.hr", a dobila je i pitanje da li ima pomoć.

- Ako računamo prijateljstva koja imam i drage ljude koji s uz mene onda imam pomoć uvek postoji neko ko će ti dati savet, posao ili nekako ti učiniti. Nekako se držimo zajedno. Da imam konkretnu finansijsku pomoć to ne - iskrena je voditeljka.

Ćerka doktorka

Njena ćerka Hana ima blizu 30 godina. Ona ne voli eksponiranje u javnosti, već je odabrala puptupuno dugačiji životni put. Naime, Hana je doktorka i sa ponosom može pokazivati diplomu Medicinskog fakulteta koju je stekla na Univerzitetu u Edinburgu. Nikolina je čak, jednom prilikom, otkrila i zbog čega je ćerki dala dva imena.

- Moja starija ćerka Hana Leonarda takođe ima dva imena. Kada sam je dobila, vrlo brzo sam odlučila kakvo ću joj ime dati. S drugom ćerkom sam bila malo neodlučna. Una Sofija mi se sviđalo još ranije, jer sam odmah posle prvog deteta htela da dam to ime drugoj ćerki, ako je budem imala - izjavila je jednom prilikom voditeljka.

Iznenadna smrt

Podsetimo, Vidoje Ristović preminuo je iznenada u 44. godini, nakon čega voditeljka preživljava pakao. Medijska prepucavanja, tvrdnje, optužbe, ali i sudski procesi traju godinama nakon smrti supruga.

"Preživiš jer nemaš izbora"

Voditeljka je jednom prilikom emotivno govorila o najbolnijem periodu u životu.

- Vreme ne leči, ali vreme otupi. Suočila sam se sa stravičnim napadima suprugove porodice, sa užasnom mržnjom sa gubitkom svega što sam imala od nekakvih finansijskih resursa i sa detetom koje je definitivno trebalo da pružiti podršku i na neki način je osnažiti da ona prođe kroz taj period kolko tolko netaknuta. Ja mislim da se sa svojom tugom nisam još suočila na pravi način i ne znam kada će se to dogoditi, verovatno kada se moja situacija u potpunosti smiri i neutralizuje i kada nećemo morati biti u borbenoj pripravnosti u kojoj sam i dalje. Ne osećam ni ljutnju, ni bes, osećam zapravo samo i najveću tugu naspram mog deteta koje to nije zaslužilo. Pa preživiš zato što nemaš izbora, preživiš ako se ne ubiješ. Ako odlučiš živeti onda ćeš preživeti - govorila je sa suzama u očima voditeljka u podkastu "Mame kod Lane".

