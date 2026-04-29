Slušaj vest

Napeta situacija zabeležena je u rijalitiju „Elita 9“ namenjenom „Odabranima“, kada je Filip Đukić tokom noći prišao Aneli Ahmić dok je bila u krevetu.

Kako se vidi na dostupnim snimcima, pokušao je da započne bliski kontakt i dobije njenu pažnju, ali je usledila odlučna reakcija. Aneli ga je odbila i jasno stavila do znanja da joj takvo ponašanje ne prija.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen Instagram

- Šta hoćeš? - pitala ga je Aneli.

-Ništa bre - pravdao se Filip.

Međutim, to ga nije zaustavilo, pa je Ahmićka, sa knedlom u grlu, odlučila da mu iskreno kaže sve ono što misli o njemu.

- Imaš li ti neku sramotu u sebi, da te nečega sram? - odlučno ga je pitala.

- Video si da mi je teško celu noć. Odvratan si kao muškarac, fuj, ne mogu te smisliti. Samo kad pomislim šta radiš... - nastavila je ona.

Neposredno pre ovog razgovora, Filip Đukić je pred kamerama razmenjivao poljupce sa Sandrom Todić ispred toaleta. Taj trenutak, sudeći po reakciji Aneli Ahmić, dodatno je uticao na njen stav, pa je nakon noćne situacije jasno stavila do znanja da ne želi dalju komunikaciju niti bilo kakav odnos sa njim.

1/6 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen

Uprkos njenom odbijanju, Filip Đukić nije odustajao, već je nastavio raspravu, insistirajući na kontaktu i upućujući joj oštre reči.

- Mogli smo jednom da se zagrlimo. Ne s**i kad hoćeš - rekao joj je.

Aneli Ahmić je u početku bila odlučna, poručivši da takvo ponašanje više neće tolerisati i da je to "poslednji put“. Ipak, situacija je dobila neočekivan obrt na kraju razgovora. Naime, nakon njegove tvrdnje da ona zapravo želi bliskost, ali to ne priznaje, Aneli je iznenadila reakcijom i potvrdila da određene emocije ipak postoje.

- Želim, naravno - rekla je ona.

"Imao je odnose sa ženom Slobe Radanovića u WC-u"

Podsećamo, Marko Janjušević Janjuš nije štedeo reči kada je pred svima javno osudio ponašanje Filipa Đukića i izneo šokantne tvrdnje o prvoj sezoni "Zadruge". Janjuš je šokirao priznanjem da je Filip Đukić imao intimne odnose sa bivšom ženom Slobe Radanovića (prim. aut. Kija Kockar)

Voditelj Milan Milošević podigao je Marka Janjuševića Janjuša kako bi dao svoj komentar o gorućoj temi, a ono što je usledilo ostavilo je sve u šoku.

1/7 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Printscreen, TV Pink Printscreen

Tokom svog izlaganja, Janjuš se najpre osvrnuo na Filipove afere iz prve sezone rijalitija i šokirao sve prisutne podsećanjem na bračni trougao koji je tada potresao Srbiju.

- Gledam ove situacije koje su se dešavale između Luke, staviću i sebe malo u tu priču, više sam se bazirao na Luku, Asmina, Anđela i Bebicu... Što se tiče te prve sezone, bio je jako dobar sa Slobom, bio je baš dobar drug sa njim i na kraju se ispostavilo da je on imao intimne odnose sa njegovom tada ženom, koliko tada, 32 minuta - započeo je Janjuš.

On je naglasio da razdvojenost partnera ne opravdava ovakve postupke i nastavio da rešeta Filipa Đukića zbog trenutnog spleta okolnosti i "zabijanja noža u leđa" njegovom tadašnjem prijatelju Luki.

BONUS video: