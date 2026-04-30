Zvezdan Slavnić, rijaliti učesnik poznat po burnoj prošlosti, još na samom početku svog učešća u „Zadruzi“ govorio je o odnosu sa pokojnom pevačicom Ksenijom Pajčin.

Sin legendarnog košarkaša Moka Slavnić tada je bez zadrške delio detalje njihove veze, naglašavajući da je Ksenija bila njegova najveća i najvažnija ljubav, o kojoj i danas govori sa posebnim emocijama.

- Bila je moja najveća dečačka ljubav. Imao sam 17, a ona 16 godina. Negde godinu i po dana smo baš bili zajedno, posle se to razvlačilo - istakao je Zvezdan, te se prisetio njihovih susreta nakon raskida.

- Videli smo se možda dva tri puta. Izlazio sam na vikende, pričali smo nekih sat vremena... Kada smo se viđali, više smo ćutali nego pričali... Ksenija je bila posebna... Devojčica puna energije, vesela, sve najlepše može da se kaže za nju. Drug, "zaj*bant, super lik - govorio je iskreno.

Na jednoj Instagram stranici nedavno su se pojavile fotografije iz perioda kada su se njih dvoje zabavljali.

Prva fotografija nastala je na promociji njenog prvog albuma, dok je objavljena i slika na kojoj se Zvezdan nalazi zajedno sa njom i njenim tadašnjim saradnicima.

Ipak, posebnu pažnju privukla je uspomena na kojoj se njih dvoje ljube, iz koje se može zaključiti koliko su tada bili zaljubljeni.

Inače, nedavno se navršilo 16 godina od kobnog 16. marta 2010. godine, kada je pevačica Ksenija tragično usmrćena od strane svog tadašnjeg dečka, manekena Filip Kapisoda, koji je potom izvršio samoubistvo.

Ovaj tragični događaj ostavio je neizbrisiv trag i duboku bol među njenom porodicom, prijateljima, ali i širom javnosti.