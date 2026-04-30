Nikola Rokvić i Bojana Barović već godinama uživaju u skladnom braku, a njihova ljubavna priča počela je tokom učešća u rijalitiju Survajver.

Ovaj bračni par, utemeljen na dubokoj ljubavi, ponosni su roditelji troje dece, a njihov dom izgleda kao iz bajke.

Oaza mira

Reč idila savršeno opisuje sve aspekte njihovog života, a mogla bi se koristiti i kao drugo ime za njihov dom ispunjen ljubavlju, srećom i dečjim smehom.

Pevač i manekenka žive u dupleksu na Novom Beogradu, u jednom od modernih blokova prilagođenih potrebama savremenog čoveka. Kako su želeli da imaju malu zelenu oazu, odlučili su se za stan u prizemlju.

Njihovo dvorište je prelepo uređeno i sigurno postaje omiljeno mesto za igru njihove dece tokom letnjih dana. Tu se nalaze udobne garniture, vaze sa cvećem raznih boja, zeleni "zidovi" koji štite maštoviti prostor od znatiželjnih pogleda, pa čak i kućica za igru. Kada žele da uživaju u porodičnom obroku na otvorenom, dvorište se lako pretvara u malu trpezariju.

Dvorište iz snova

- Zatvaranje sezone dvorišta početkom novembra je više nego što smo mogli tražiti. Sada već tradicionalno kupujemo hrizanteme, zajedno dekorišemo bundeve i uživamo kada nam mirišu iz tanjira. Volimo tradiciju, jer u odrastanju gradi postojanost, sigurnost, stabilnost i lojalnost - napisala je Bojana jednom prilikom pored fotografije koju je objavila na mrežama.

Otvoreni bioskop

Na Instagramu se jednom prilikom pojavila slika iz oktobra koja oslikava sve čari miholjskog leta. Zanosna manekenka uživala na pletenoj ležaljci sa svojom decom, a očigledno se raduje svakom trenutku roditeljstva sa svojim troje mališana, Simeonom, Leonom i Angelinom.

Kada se ponovo vrate topli i lepi dani, ovaj mali raj će se pretvoriti u bioskop na otvorenom. Sve što je potrebno za otvoreni bioskop je tu: veliki ekran, posebna rasveta i diskretan pogled na okolne zgrade. I naravno, kokice, u najvećem pakovanju.