DEČKO IZ DARINE PORUKE PRIČA 5 JEZIKA! Živi u Sloveniji, učestvovao u britanskom rijaliti programu: Mešao se u tuđe ljubavne odnose
Boris Vidović našao se u fokusu javnosti ovih dana nakon što se njegovo ime počelo dovoditi u vezu sa Darom Bubamarom, nakon što su se na društvenim mrežama pojavile spekulacije da je upravo on muškarac o kojem je pevačica govorila u privatnoj glasovnoj poruci koja je dospela u javnost.
Ipak, ove tvrdnje ostale su na nivou nagađanja.
Bavi se modelingom
Vidović, koji živi u Sloveniji poznat je i zbog učešća u popularnom britanskom rijalitiju Love Island, ali je njegova bivša veza sa Darom Bubamarom privukla ovih dana daleko više pažnje.
Rodom je iz Ljubljane, poznat je u modnim krugovima jer se bavi modelingom, ali je bio i učesnik više televizijskih formata u regionu, posebno u rijalitiju gde je bio miljenik ženske populacije.
Širu međunarodnu pažnju privukao je učešćem u britanskoj verziji emisije Love Island, gde je ušao kao takozvani “Casa Amor” učesnik - format poznat po uvođenju novih takmičara sa ciljem da poremete postojeće odnose među parovima.
Iako nije stigao do finala, njegovo pojavljivanje donelo mu je dodatnu popularnost i interesovanje publike.
Izbegava ozbiljne veze
Zanimljivo je da Boris govori pet jezika, svoj maternji slovenački pored hrvatskog, engleski, španski, pa čak i malo nemačkog.
Kako su tamođnji mediji prenosili, on se predstavio kao neko ko do tada nije bio u ozbiljnoj vezi jer kako je rekao neko je ko brzo gubi interesovanje.
Sam Vidović nije direktno potvrdio vezu, ali je svojim objavama na društvenim mrežama — uključujući reference na pevačicine pesme — dodatno podgrejao interesovanje javnosti.
Sa druge strane, Dara Bubamara se nije jasno izjasnila o njegovom identitetu, što je ostavilo prostor za različita tumačenja.
