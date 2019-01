ZAVRŠILA U SUZAMA, NE MOŽE DA PODNESE DUŠKOV PRITISAK I NAPADE: Jelena Karleuša doživela SLOM usred probe kada ju je pozvao muž, plakala na sav glas!

Jelena Karleuša se svim silama trudi da nastavi normalan život posle porno skandala, pa se posvetila poslu i porodici. JK vredno radi na probama za nastup na ceremoniji dodele prvih regionalnih muzičkih nagrada, ali ni to ne ide onako kako je planirala.

Izvor sa lica mesta kaže da se u telefonskom razgovoru Jelena žestoko posvađala sa suprugom Duškom Tošićem tokom prve probe, pa je halu napustila u suzama. Duško je pozvao Jelenu na telefon i nekoliko minuta urlao na nju, nakon čega je pevačica doživela emotivni slom.

foto: Damir Dervišagić

"Jelena je pre dva dana došla sa svojim menadžerom na prvu probu i bila je veoma raspoložena. Pevušila je, nije skidala osmeh sa lica i svima je pričala kako je sa Duškom u super odnosima i da će prebroditi ovu krizu. Takođe, čim je stigla, zahtevala je od organizatora da budu efikasni i brzi pošto je njenoj majci rođendan i želi da ga proslavi uveče. Međutim, posle sat vremena Jelenu je pozvao suprug, a sudeći po njenom izrazu lica, nije joj saopštio lepe vesti", otkrio je izvor koji je bio u tom trenutku pored dive i čuo šta su supružnici pričali.

foto: Printscreen Instagram

"Čim se javila, on je počeo da viče na nju, a ona je prvih nekoliko minuta samo ćutala. Razgovor nije dugo trajao, ali se videlo po Jeleninoj reakciji da vesti nisu dobre i da je ona na ivici suza. Kada je videla da je svi gledaju, sklonila se u stranu i počela je da viče u slušalicu, ali i da plače. Nije bilo prijatno, a svi su znali da joj se ne piše dobro čim je tako reagovala. Vratila se uplakana i histerično je vikala da mora da napusti probu i da ne zna da li će moći više da dolazi. Kao munja je izjurila, a dok je izlazila, pričala je menadžeru da ne zna kako će dalje i da ne može više da trpi presiju i Duškove napade. Organizatori su ostali u čudu, nisu znali kako da reaguju, ni šta se zapravo desilo. Kolege su se domunđavale i komentarisale Jelenino ponašanje, a na sve načine su pokušavale da shvate šta je to malu od skandala toliko potreslo da je plakala na sav glas pred svima", rekao je u razgovoru izvor i objasnio:

foto: Damir Dervišagić

"Duško je nakon porno-skandala odlučio da ostane u braku sa Jelenom, ali ju je uslovio da sve mora da demantuje i da ne pravi nikakve glupe i nepromišljene poteze. Povukao se u Kinu i tamo je bio miran, međutim, pošto je skandal dobio svetske razmere, vest da je njegova supruga neverna stigla je i do Kine. On je poludeo kada su kineski mediji počeli da pišu o prevari njegove supruge i da prenose u celosti poruke koje je razmenjivala sa njegovim mlađim kolegom. Ovaj skandal je narušio Duškovu reputaciju, a fudbaler se uplašio da to ne utiče na njegov ugovor, koji bi trebalo da mu donosi osam i po miliona evra godišnje i da traje do 2021. godine. On je zahtevao od Jelene da se odmah pokupi i dođe kod njega kako bi odlučili šta će biti sa njima. Njoj je to veoma teško palo, jer od kada se sve ovo desilo stalno trpi psihička zlostavljanja i ucene od Duška, a to veoma teško podnosi", otkrio je dobro obavešten izvor.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Alo, Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir