VODITELJ SLUČAJNO OTKRIO KO USKORO ULAZI U ELITU! Zadrugari prebledili, nastao MUK: Nisu mogli da veruju šta čuju!

Voditelj Darko Tanasijević ušao je u "Elitu" kako bi vodio emisiju "Pitanja gledalaca", koja se održava svake srede.

Jedno od pitanja bilo je upućeno Aneli Ahmić, a ono što je član produkcije pročitao, mnogi su shvatili kao odavanje tajne i potvrdu da će se zaista desiti.

foto: Petar Aleksić, Printscreen

- Je l' si svesna da padaš u zaborav kad uđe Maja Marinković? - pročitao je Darko Tanasijević pitanje upućeno Aneli, a aludiralo je na njen odnos sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- On je meni rekao da ni sa Majom nije doživeo ovakvu energiju, kao sa mnom. On će mene sam ubediti u to, kad ona dođe. Nisam 100% sigurna u njega, ali vreme će pokazazi - rekla je Aneli, a onda je i Janjuš dao svoj komentar.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

- Garu niko ne može da zameni. Da je ne obožavam ovoliko, igrao bih se ja sa njom ovde. Jedina osoba ovde koja me zanima je ona, ne postoji neko ko će doći da je zameni ovde - istakao je Janjušević.

Podsetimo, buduća zadrugarka Maja Marinković spremna je za ulazak u “Elitu 7“ sredinom novembra. Kako napominje izvor, produkcija ima u planu da je ubaci u rijaliti sredinom novembra kako bi dodatno napravila ljubavni haos.

Kurir.rs

Bonus video:

01:41 Beograd, Vučić, Hoćemo li za jedne govoriti elita a za druge rulja i sendvičari, jedni uzvišeni, a drugi uniženi