Željko Mitrović najavio je spektakularni početak jubilarne desete sezone Elite. Pored nikad boljeg kastinga otkriva da su na postojećem imanju sada u funkciji novi delovi imaginarnog grada... Sportske sale, duhovni savetnik, pozorište. U trku od deset meseci večeras će se useliti preko 50 učesnika, a najavljena su iznenađenja