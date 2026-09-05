ULAZAK U ELITU 10: UROŠ STANIĆ MENJA POL! Šokirao sve svojim dolaskom: Nadogradnja, trepavice, nokti, ali i PRVA SVAĐA
- Željko Mitrović najavio je spektakularno otvaranje 'Elite 10' uz nove prostorije, 40 dronova i program koji će pratiti publika u više zemalja.
- Pred početak sezone u Šimanovce su stigli Borislav Terzić Terza, Miljana Kulić i Filip Car, koji je rekao da ga ni ovog puta nije zaobišla trema.
Željko Mitrović najavio je spektakularni početak jubilarne desete sezone Elite. Pored nikad boljeg kastinga otkriva da su na postojećem imanju sada u funkciji novi delovi imaginarnog grada... Sportske sale, duhovni savetnik, pozorište. U trku od deset meseci večeras će se useliti preko 50 učesnika, a najavljena su iznenađenja
- 21:43Uroš Stanić u desetoj sezoni postaje žena
- 21:37Pozorište sa robot publikom
- 21:36Mitrović otvorio sportsku salu
- 21:30Pokazane nove prostorije Elite
- 21:18Elita 10 zvanično otvorena
- 21:04Željko i Stanija poleteli automobilom
- 21:01Dušica Jakovljević otvorila desetu sezonu Elite
- 20:13Nove prostorije i spektakularni program
Uroš Stanić u desetoj sezoni postaje žena
Uroš Stanić stigao je pred početak nove sezone rijalitija Elita 10 a svojim pojavljivanjem odmah je privukao pažnju okupljenih.
Stanić se pojavio sa dugom kosom, odnosno nadogradnjom, dok je za ulazak odabrao šorts i upečatljiv stajling.
Ipak, najveću pažnju izazvala je njegova izjava pred kamerama. Uroš je poručio da u novu sezonu ulazi kao žena , a potom izneo i tvrdnju o promeni pola.
Pozorište sa robot publikom
Željko Mitrović pokazao pozorište u kom će publika biti roboti.
Mitrović otvorio sportsku salu
U ovoj prostoriji će tokom sezone učesnici provesti dosta vremena, moći će da igraju fudbal, košarku, kao i ostale sportove
Pokazane nove prostorije Elite
"Duhovni savetnik je neophodan. Neki od takmičara su proveli na ovom prostoru deset godina, svi oni su nečija porodica, tako da će im savetnik pomoći oko duhovnog balansa", rekao je Mitrović.
Željko Mitrović najavio muzički segment
Maša Mercedes i Mitrović naparavili su specijalnu pesmu koja se ori imanjem. Puno plesača i pevača, sve deluje spektakularno
Zalagaonica ponovo radi
"Zalagaonica ponovo radi, ova Elita je pokupila od svih Elita samo najbolje. Takođe, biće dosta umetnosti i sporta, nova sezona će biti potpuna drugačija", rekao je Mitrović
Elita 10 zvanično otvorena
Željko Mitrović upalio vlečni plamen i tim činom zvanično otvorio desetu sezonu najgledanijeg rijalitija kod nas.
Počela ceremonija otvaranja
Vožnja gondolom označava počekat nove sezone! Tu su Mitrović, Ognjen Amidžić i Stanija
Željko i Stanija poleteli automobilom
Stanija u izazovnom odevnoj kombinaciji u kojoj joj se istuču grudi i Željko Mitrović poleteli ka Šimanovcima ispred njegove vile na Dedinju
Dušica Jakovljević otvorila desetu sezonu Elite
"Pink dominira na svakom polju, nadmašujemo sve jer smo ekipa koja se ne menja i shvatamo jedni druge. Očekuju nas velika iznenađenja i spektakl koji se ne pamti", rekla je Dušica na samom početku.
Stefan Karić ipak ulazi u Elitu 10
Stefan Karić stigao je pred početak nove sezone rijalitija „Elita 10“, ali za razliku od pojedinih učesnika koji su pred ulazak otvorili brojne teme, on nije bio naročito raspoložen za davanje izjava.
Karić se kratko obratio okupljenim predstavnicima medija, a na pitanje kako se oseća pred ulazak u Belu kuću jasno je stavio do znanja da nema nervoze.
– Nemam tremu, spreman sam – kratko je poručio Stefan.
Nije želeo dodatno da otkriva svoje planove, niti šta publika može da očekuje od njega u novoj sezoni, pa je ostao misteriozan pred sam početak rijalitija.
Stanija Dobrojević veliko iznenađenje na otvaranju
Stanija Dobrojević, pobednica prošlogodišnje sezone „Elite“, stigla je pred početak Elite 10 ali je ovog puta iznenadila okupljene predstavnike medija.
Stanija se pojavila automobilom u društvu prijateljice, ali nije želela da izađe pred kamere i daje izjave.
Ivan Marinković tu i ove sezone
Ivan Marinković iznenadio je javnost ulaskom u novu sezonu rijalitija Elita, iako, kako kaže, njegov ulazak nije bio planiran baš u ovom trenutku. Marinković je otkrio da još uvek nije završio sve što je imao da obavi, ali je ipak odlučio da se vrati pred kamere
Terza ponovo ulazi
Borislav Terzić Terza drugi je stigao pred početak nove sezone rijalitija Elita 10 a pred ulazak je govorio o privatnom životu i odnosu sa Milicom Veličković.
Miljana Kulić ulazi u Elitu 10
Miljana Kulić stigla je pred početak 'Elite 10' i govorila o Ivanu Marinkoviću, sinu Željku i mogućem susretu sa Zolom. Kaže da više ne obraća pažnju na Ivanove tužbe i da joj je sin poručio: 'On je tata, on treba mene da zove'.
Filip Car stigao u Šimanovce
Filip Car treći je stigao pred početak nove sezone rijalitija "Elita 10", a odmah po dolasku otkrio je da ga, uprkos bogatom iskustvu pred kamerama, ni ovog puta trema nije zaobišla.
Nove prostorije i spektakularni program
- Prvo veliko iznenađenje je palata Milenija, koja radi u svom punom obliku, Duhovni savetnik je u sredni, sporstka sala, pozorište, i sve će to pratiti 40 dronova - rekao je Željko dok je vozio gondolu, pa je dodao:
- Moram da napomenem, da ja kao ljubitelj Renesanse, pored odavanja počasti Medičiju, imaćemo odavanje počasti i njegovom unuku Lorencu, njegovom unuku, koji je najzaslužniji za razvijanje Renesanse, takođe Mikelanđela, Botičeila i Leonarada DaVinčija. Ovo će biti jedan multi program, koji će večeras pratiti populacija u 40,50 zemalja. Takođe imaćemo mnogo noviteta i stvari koje publika do sada nije videla, a verujem da će sve to biti pod kontrolom.
Žan Klod Van Dam poželeo uspešan početak Elite 10
U jednom momentu tokom razgovora u dnevniku, Željka je nazvao Žan Klod Van Dam koji je poželeo Željku sreću na večerašnjem otvaranju jubilarne sezone Elite.
- Ja sam ovde, mi smo usred otvaranja sezone, hoćemo da napravimo najbolji šou. Hoćeš gledati večeras - upitao je Željko.
- Da, naravno, zovem vas da vam poželim svu sreću - rekao je Žan Klod.
- Nakon tvog intervjua, više od 10 producenata filmskih me je zvalo...Ja sam usred uključenja i zvaću te posle - rekao je Željko