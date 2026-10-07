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Nakon što je  Filip Car odlučio da se povuče, te da nekome drugome prepusti vođenje radio emisije "Amnezija", njegov kolega Marko Janjušević Janjuš je odlučio ko će ga zameniti.

Emisiju 'Radio Amnezija' sredom su vodili Marko Janjušević Janjuš i Filip Car. Nakon što je Filip Car u ponedeljak na "Pretresu nedelje" zvanično odustao od ove uloge, Janjuš je imao priliku da odlučio da li želi nekog drugog.

 U Belu kuću je stiglo pismo kako bi ukućani održali porodični sastanak, a tom prilikom Veliki šef se obratio i Janjušu i dao mu priliku da saopšti svoju odluku, piše Pink.rs.

Elita 10 Foto: Printscreen YouTube, Printscreen Pink, Pink Printscreen

- Ja sam dabrao sam da Stefan Karić vodi sa mnom, ne bih mogao da vodim sam. Volim kada imam nekog pored sebe - izneo je Janjuš.

Podsetimo, Filip Car je odustao od uloge urednika i voditelja kada je stupio u vezu sa Aneli Ahmić. Aneli je tokom proteklih godina bila u vezi sa Janjušem, a Car je smatrao da, nakon toga, nije prikladno da bude sa Janjušem u prijateljskim odnosima.

Podsetimo, Filip Car je u naletu beza šutnuo televizor i tada je polomio nogu. Odmah je odveden kod lekara gde mu je stavljen gips i date mu štake. Pomoću uz njih i dalje teško hoda, produkcija mu je nai manje donela invalidska kolica. On je izabrao da mu pomagači, od kojić je jedan svakog trenutka biti uz njega, biti Đole Kralj, Aneli Ahmić i Miljana Kulić.

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