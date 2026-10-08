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Odnos Aneli Ahmić i Filipa Cara ponovo je bio tema razgovora među aktuelnim učesnicima „Elite“. Njih dvoje su sinoć, dok su sedeli na garnituri, pokušali da razjasne u kakvom su trenutno odnosu, ali ni ovaj razgovor nije prošao bez ljubomore i prozivki.

Aneli je Caru prvo skrenula pažnju na njegovo ponašanje prema jednoj od učesnica, a posebno joj je zasmetalo što je gledao u Lauru.

- Ti si maločas gledao u jednu ženu! Bio si intiman sa ovom devojkom (pokazala je na Lauru), i gledaš u nju - rekla je Aneli.

Filip nije ostao dužan, već joj je odmah odgovorio da nema razloga za takvu reakciju.

Opet mešaju Filipa Đukića u odnos

- Ja nju ni ne gledam - odbrusio joj je Car.

Međutim, njihova rasprava ubrzo se prebacila na još jednu temu – odnos koji je Aneli prethodno imala sa Filipom Đukićem. Ona je pokušala da objasni zbog čega smatra da između nje i Cara trenutno nema klasične veze, već nešto drugačije.

- Đukić i ja imamo pitanja gledalaca jer je to freško završeno - govorila je Aneli.

Car joj je potom skrenuo pažnju na to kako izgovara reč, ali je istovremeno otvorio i pitanje njihovog odnosa.

1/7 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

- Kako freško, valjda friško, a jesmo mi opet u vezi? - pitao je Car.

Aneli je, međutim, bila jasna i napravila razliku između veze i onoga što se trenutno dešava između njih.

- Nismo, mi smo u kombinaciji.

Podseća ga na Dalilu

Njihov odnos bio je tema i tokom emisije „Pitanja gledalaca“, kada su se učesnici dotakli emocija koje postoje između njih dvoje. Tom prilikom poteglo se i pitanje poređenja Aneli sa Dalilom Dragojević, bivšom devojkom Filipa Cara.

Naime, pojedini učesnici „Elite“ od početka njihovog zbližavanja komentarišu da je Car u Aneli prepoznao osobine koje ga podsećaju na Dalilu. Ona je tada govorila i o tome kako doživljava takva poređenja, posebno imajući u vidu da se o Dalili i Filipovoj prošlosti često govori u rijalitiju.

Međutim, Car je svojim komentarom dodatno podgrejao temu, pošto je istakao da Aneli nikada neće voleti na isti način kao Dalilu, čime je ponizio Ahmićevu.

1/8 Vidi galeriju Filip Car i Dalila Dragojević Foto: Nemanja Nikolić, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić

- Ne mogu se setiti ljubavi Filipa i Dalile, tako da smo čuli ovde da mu je ona bila najveća ljubav. Ovde je rekao da mu ne bi bilo lako da ona uđe, tako da mi imponuje kad me uporedi s njom - rekla je Aneli.

Njihov odnos očigledno i dalje nije do kraja definisan, što potvrđuje i razgovor koji su vodili nasamo. Dok Aneli insistira da su trenutno u „kombinaciji“, Car je pokušao da sazna da li se njihov odnos ipak može nazvati vezom.