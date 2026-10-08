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Anđela Đuričić iznenada je napustila „Elitu“, a informacija o njenom odlasku došla je do njenih cimera gotovo slučajno. Dačo Virijević i Ivan Marinković razgovarali su o njenom odsustvu, kada je Dača izneo sumnju da Anđela trenutno ima zdravstveni problem.

Njegova opaska odmah je privukla Ivanovu pažnju, pa ga je pitao zbog čega se Anđela još uvek nije vratila u rijaliti.

- Anđela se još nije vratila - rekao je Dača.

Ivan je ostao zatečen informacijom, pa je pokušao da proveri da li je dobro razumeo.

Bez potvrde o njenom izlasku

- Nije još? - začuđeno je pitao Ivan.

Dača je potom izneo svoje pretpostavke o razlogu njenog odsustva, ali je naglasio da nije siguran šta se tačno dogodilo.

- Mislim da je nešto zdravstveno, neku sitnicu da operiše - rekao je Dača.

Za sada nije poznato da li je Anđela zaista imala operaciju, niti je ona javno govorila o razlogu zbog kog je napustila imanje, pa se njeno odsustvo u ovom trenutku može posmatrati samo kroz ono što su njeni cimeri rekli.

1/5 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscreen, Printscrean

Pre odlaska iz „Elite“, Anđela je imala emotivan trenutak sa prijateljima. Nenad Marinković Gastoz, sa kojim je raskinula, joj je priredio iznenađenje, a tom prilikom dobila je poklone i tortu.

Gastoz se rasplakao

Njegove emocije bile su posebno vidljive. Gastoz ju je snažno grlio, a u jednom trenutku nije uspeo da zadrži suze.

Anđela se nakon svega oglasila i zahvalila svima koji su učestvovali u njenom iznenađenju, posebno Gastozu koji je okupio društvo.

- Ne znam šta da napišem i kojim rečima da se zahvalim svima koji ste se potrudili da mi ulepšate prethodnu noć! Hvala mom Gastozu koji se potrudio sve da vas okupi na jednom mestu! Hvala svakom od vas što ste samo sa svojim dolaskom ispunili meni veče, a život vašim prisustvom! Moja sreća je imati sve vas oko sebe! Hvala Snupiju i Lilici što su izdržali još jednom moje slikanje ( iako izgledaju kao naterani ) Volim vas ljudi moji! Neki ljudi su mi falili, jer nisu bili u prilici da dođu ali i njih mnogo volim - napisala je Anđela.

1/5 Vidi galeriju Par je imao turbulentnu vezu Foto: Printsreen, Printscreen, Kurir, Antonio Ahel/ATAImages