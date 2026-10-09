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Sanja Grujić i Marko Stefanović ne prestaju da iznose prljav veš jedan o drugome nakon što su raskinuli. Oni u svoju priču uvlače i članove njihovih porodica.

Njih dvoje su danas gostovali u emisiji "Tračoteka", koja se emituje u okviru "Elite 10", a koju vode Dača Virijević i Miljana Kulić.

- Šta da kažem, ova devojka me predstavila kao najgoreg dečka na svetu, samo mi je majka u glavi, ova devojka me ne zanima. Stavio sam tačku na ovu priču - rekao je Marko.

- Dela govore više od reči, on je meni prišao dok sam u ludoj zabavi, igra poker baš gde je moje mesto, navlači me kod Miljane i Toše da se pomirimo - rekla je Sanja.

- To nije tačno, uvlači me - rekla je Miljana.

- Ja njegovu majku, njene karakterne osobine ne želim da komentarišem, ništa nisam rekla ružno za nju, isključivo sam rekla za njega. Ako to nije uradila pre dve godine, što bi sada. To valjda kako treba da se glumi, te ga boli, te se smeje u ogledalu. Ja sada sve prokrećem na sprdnju, pa ko izdrži, pričaće - rekla je Sanja.

1/5 Vidi galeriju Sanja Grujić Foto: Printscrean, Printscreen Pink, Kurir

- Kad si lagala, tad ili sad, pričala si da je Marko idealan, da vam je veza bila savršena, ili sada kad iznosiš budalaštine? Ja kad sam znala da ne mogu da vratim Zolu, udarila sam najniže - rekla je Miljana.

- Udarila si ga štiklom u glavu, ja nisam dotle stigla - rekla je Sanja.

- Kad si lagala? - pitala je Miljana.

- Odakle ti kredibilitet da mi se obraćaš na takav način. Ti možeš da vodiš pacijente tamo gde si rado viđen gost, a meni ne možeš - rekla je Sanja.

- Kad Mimas laže, kad kaže da je Sanja bila animir dama, ili kad kaže da si je tukao? - pitala je Kulićeva Marka.

- Kad ja povisim glas, izgleda kako ona hoće. Za tu žabicu to je moj najjači demant, meni monsturmu koji tuče majku stavila je žabicu. Nije Miljana to ostavila - rekao je Marko.

- Da li je tukao majku? - pitala je Miljana.

- Potvrđujem Slađinu priču, razlog problema nisam ja, nego njegova agresivnost - rekla je Sanja.

1/6 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović dok su bili u ljubavi Foto: M.M./ATAImages, Privatna Arhiva

- Da li je bio nasilan prema ocu? - pisato je Dača.

- Da, to mi je njegov otac pričao, da ga je Marko uhvatio za leđa i nabio uza zid. Pretio mu je - rekla je Sanja.

- Zbog ove krave sam mu rekao da ćemo pričati jer vređa devojku sa kojom sam dve godina u vezi. Nikad u životu mu nisam pretio i udario, toliko je sramota i degutantno - rekao je Marko.