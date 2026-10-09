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Kako su mnoga pitanja u "Eliti 10" još uvek otvorena, Laura Prgomet, Biljana Čavlin i Filip Đukić došli su kod Miljane i Dače u emisiju da pokušaju da odgonetnu ko se kome dopada, ali i prognoze ko će sa kim otpočeti vezu.

- Koliko ti se sviđa Đukić - pitao je Dača.

- Od jedan do deset, dvanaest - rekla je Biljana.

1/4 Vidi galeriju Elita 10, Filip Đukić ne želi da odluči između Laure i Bilje Foto: Printscreen Pink

- Reći ću zeleno - rekao je Đukić.

- Biljo raskinula si vezu, a on nema hrabrosti - rekao je Dača.

- Moliću te da ne govoriš da je moja veza bila k*rčina, vređaću i ja vas... Uradila bih isto, i za manje pare - navela je Biljana.

- Da li postoji mogućnost da uđeš u vezu sa Biljanom jer je rekao da ti se sviđa - pitali su voditelji.

Foto: Printscreen Pink

- Kako da ti odgovorim. Postoji mogućnost sa svakom, ja to ne mogu da znam - rekao je Filip.

Bilja ili Laura?

- Da li bi pre ušao sa Laruom ili sa Biljom - pitala je Miljana.

- Ne odajem ono što mislim i osećam, imam pravo - rekao je Đukić.

- Nemaš m*da - rekla je Laura.

- Čim je Bilja osetila prema nekom muškarcu nešto drugo, nema potrebe da ostaje u vezi - rekao je Đukić.

- Da li ćeš dozvoliti Fići da ti uđe u krevet - pitao je Dača.

- Ako mu se bude spavalo, pustiću ga da odmori - rekla je Biljana.

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