FILIP ĐUKIĆ IZMEĐU DVE VATRE! Evo šta je odgovorio na pitanje da li bi pre Lauru ili Bilju! Ona otkrila svoje emocije: Od 1 do 10, sviđa mi se 12
Kako su mnoga pitanja u "Eliti 10" još uvek otvorena, Laura Prgomet, Biljana Čavlin i Filip Đukić došli su kod Miljane i Dače u emisiju da pokušaju da odgonetnu ko se kome dopada, ali i prognoze ko će sa kim otpočeti vezu.
- Koliko ti se sviđa Đukić - pitao je Dača.
- Od jedan do deset, dvanaest - rekla je Biljana.
- Reći ću zeleno - rekao je Đukić.
- Biljo raskinula si vezu, a on nema hrabrosti - rekao je Dača.
- Moliću te da ne govoriš da je moja veza bila k*rčina, vređaću i ja vas... Uradila bih isto, i za manje pare - navela je Biljana.
- Da li postoji mogućnost da uđeš u vezu sa Biljanom jer je rekao da ti se sviđa - pitali su voditelji.
- Kako da ti odgovorim. Postoji mogućnost sa svakom, ja to ne mogu da znam - rekao je Filip.
Bilja ili Laura?
- Da li bi pre ušao sa Laruom ili sa Biljom - pitala je Miljana.
- Ne odajem ono što mislim i osećam, imam pravo - rekao je Đukić.
- Nemaš m*da - rekla je Laura.
- Čim je Bilja osetila prema nekom muškarcu nešto drugo, nema potrebe da ostaje u vezi - rekao je Đukić.
- Da li ćeš dozvoliti Fići da ti uđe u krevet - pitao je Dača.
- Ako mu se bude spavalo, pustiću ga da odmori - rekla je Biljana.
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