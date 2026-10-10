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Emotivna veza Sandre Obradović i Marka Janjuševića Janjuša na tankom je ledu već danima zbog njegovih sve učestalijih sumnji da ona nije iskrena prema njemu, te da mu prećutkuje da je pre rijalitija imala tajnu romansu sa Matejom Matijevićem.

I Sandra i Mateja su demantovali ovakve spekulacije, te istakli da su samo drugari, međutim, tokom jučerašnje emisije "Elita - Pitanja novinara" Janjuš je saznao da je Mateja letos pozvao Sandru u stan svog zeta Filipa Reljića, što je pokrenulo nove sumnje.

Mateja je ispričao da je bio u društvu Borislava Terzića Terze, koji je iste večeri na druženje pozvao bivšu učesnicu rijalitija, koju nisu želeli da imenuju. Kako prenose mediji, reč je o Jovani Cvijanović, pevačici, koju se oglasila ovim povodom, te je šokirala otvorenim priznanjem o dešavanjima te noći.

Kako je ispričala, Sandra Obradović i Mateja su te noći imali odnose!

- Iskreno, u šoku sam koliko ljudi mogu da lažu i koliko su spremni na sve. Oduvek sam govorila da ne podnosim folirante i lažove, kao ni “k*rvinska posla”. Budi najgori ali pričaj istinu. Gledala sam sinoć paklenu trojku Sandra, Mateja, Terza, i šokirano slusala kolika količina laži je izneta - šokirana je Jovana posle sinoćnje emisije u kojoj su, kako kaže, Sandra i Mateja lagali Janjuša.

Sandra sedela Mateji u krilu

1/8 Vidi galeriju Sandra Obradović i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen

Jovana se prisetila tačnog datuma susreta, a ne krije da je bila iznenađena kada je u stanu Matejinog zeta ugledala Sandru.

- Tog 25. jula sam bila u gradu, čula se sve vreme da Terzom i u jednom trenutku me pozvao da dođem. Čuh sinoc da su bili u nekom “dvorištu”. To nije dvorište već kuća koja ima terasu zatvorenog tipa. Matejin auto je bio uredno parkiran. Bila sam vidno iznenađena kada sam videla Sandru Obradović da sedi pored Mateje. Belo odelo, crna kosa, jako lepa žena. Nas četvoro smo sedeli, pričali, Sandra je u jednom momentu sela Mateji u krilo. Kasnije je kao prava domaćica počela da rasprema i sklanja hranu i čaše u kuću… - priča Jovana i otkriva da su Sandra i Mateja druženje dodatno intezivirali u spavaćoj sobi.

- Mateja i ona su bili u prizemlju u spavaćoj sobi desno od ulaza, Terza i ja smo sedeli u gornjem delu dnevne sobe jer kuća ima kovano stepenište i taj “gornji deo” poput terase, pa smo bili na tom spratu i, naravno ,sve sam mogla da čujem. Čula sam razmenjivanje nežnosti Mateje i Sandre, kasnije i videla kada sam pošla do toaleta, Terza je već zaspao jer imao to veče "Narod pita".

"Janjuša prave budalom"

1/4 Vidi galeriju Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

Jovana se do detalja seća šta se zbilo te noći između Sandre i Mateje.

- Sandra je rekla Mateji da ne može da se ljubi sa njim dok ne opere zube, što je i uradila pa se vratila u krevet… Nastavili su sa poljupcima, čula sam takođe da mu je ljubimorisala za neke stvari i tu shvatam da se oni viđaju više od tog jednog puta, što mi je posle Terza i rekao. Kasnije sam čula zvuke vođenja ljubavi, sve je pucalo, i onda su zaspali. Oko 9 ujutro sam pozvala taksi i otišla kući. Terza je svakako spavao. Sandra i Mateja su ostali. Tako da to je jedina i prava istina sto se tiče Sandre Obradović i Mateje Matijevića. Jako loše pravljenje budalom Janjuša, kao i cele nacije - zaključila je Cvijanovićeva za Pink.rs, a kako će reagovati Janjuš kada bude saznao, ostaje da vidimo.

Kurir.rs/Pink.rs