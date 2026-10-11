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Po povratku sa još jednog radnog vikenda u Beograd, Vesna Đogani je na aerodromu razgovarala sa novinarskim ekipama, a nakon tezge ostala je bez glasa. Ipak, uspela je da govori o aktuelnim temama, pa je odgovorila na pitanje o ulasku svog sina u "Elitu".

Vesna Đogani izazvala ponovo haos Foto: Jakov Milošević

S obzirom na to da je u poslednje vreme aktuelna tema definitivno ulazak Stojinog sina u "Elitu", pa je Vesna istakla da li bi svog sina podržala u odluci da uđe u rijaliti.

- Ne bi dobio ponudu, njega to ne zanima. On je krenuo na fakultet. Ja bih decu podržala šta god da odluče. Ja sam ta mama. Ne znam da li je to dobro ili loše. Ja bih ga podržala, pa sad ako prođe loše to je njegova lekcija. Ko sam ja da bilo šta zabranjujem - rekla je i dodala da bi ćerki eventualno zabranila estetske korekcije pre vremena:

- Možda neke druge stvari, neke bespotrebne estetske hirurgije, pre vremena recimo.

O Jakovu Jozinoviću: Ne bih volela da mu se nešto zabranjuje

Na pitanje o tome da li Jakovu treba zabraniti ulazak u Srbiju, nakon što je u javnost isplivao stari snimak na kome peva Tompsonovu pesmu, rekla je:

Jakov Jozinović Foto: Damir Dervišagić

- Ne znam, nisam videla ništa. Ne znam, žao mi je ako tako nešto ima. Ne bih volela da mu se nešto zabranjuje. Ma ne, to je izvučeno iz nekog konteksta. Ne bih volela da se ikome bilo šta zabranjuje. Ne volim da bilo ko šta ružno priča za nas, a ni mi za druge.

Kurir.rs / blic

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STARS 625 27.09.2026. Izvor: Kurir TV