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Ivana Keneški tvrdi da je pretrpela brutalno nasilje i da strahuje za sopstvenu bezbednost. Kako navodi, nakon što je u telefonu svog partnera pronašla sumnjive prepiske i zatražila objašnjenje, već narednog dana je, prema njenim tvrdnjama, fizički napadnuta.

Ivana Keneški: "Naneo mi je ozbiljne povrede na telu"

U poruci koju je uputila našoj redakciji istakla je da se nalazi u stanju velikog šoka, da ima vidljive povrede i da joj je hitno potrebna pomoć. Uz poruku je dostavila i video-snimak.

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00:17 IVANA KENEŠKI TVRDI DA JE BRUTALNO PRETUČENA Izvor: Kurir

- Obraćam vam se jer mi je hitno potrebna pomoć medija u vezi sa teškim slučajem partnerskog nasilja koji sam preživela. Želim da prijavim šta mi se dogodilo i da javno podelim svoju priču - navela je Ivana na početku obraćanja.

Kako ističe, trenutno joj je najvažnije da obezbedi sopstvenu sigurnost i dobije neophodnu pomoć.

- Naneo mi je ozbiljne povrede na telu i dalje strahujem za svoju bezbednost. To su bile poruke koje sam pronašla i zato sam pretučena - rekla je Ivana.

1/6 Vidi galeriju Ivana Keneški tvrdi da je pretrpela brutalno partnersko nasilje i da strahuje za sopstvenu bezbednost. Foto: Kurir

Tužna sudbina

Podsetimo, Ivana Keneški je jednom prilikom u rijalitiju otkrila je da je sramota njenog života od početka do kraja. Ona je priznala da je sa 14 godina ušla u jako loše društvo i nije imala roditelje da joj skrenu pažnju na neke stvari. Ivana je priznala da promenila čak šest škola. Ona je postala prvih dana u rijalitiju poznata po svom skandaloznom ponašanju, ali i po tome što je imala čak tri puta intimni odnos sa Urošem Rajačićem, koji je na kraju ostavio zbog druge.